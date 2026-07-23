Grausam! Hund Dobby sollte in Sack ertränkt werden

Stuttgart - Das Leben läuft nicht immer rund. Doch bei Dobby war es wohl eher eine Achterbahnfahrt. Zum Glück durfte er überhaupt länger leben, denn eigentlich sah es für ihn als Welpe schon nicht gut aus.

Hund Dobby sollte gar nicht leben, doch nun hat er Hoffnung auf ein schönes Leben. © Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e. V.

Von Anfang an: In Bulgarien wollten Menschen ihn als Welpe in einem Sack verpackt im Wasser ertränken, berichtet das Tierheim Stuttgart.

Zum Glück ist ihnen das nicht gelungen, doch die Angst vor Wasser sitzt tief und wird Dobby wahrscheinlich sein Leben lang begleiten.

Die Achterbahnfahrt ging steil bergauf, denn Dobby wurde nach Deutschland geholt und lebte in einer Familie. Doch auch hier wendete sich das Blatt und die Polizei holte den Husky-Mischling heraus.

Im Tierheim lauert zwar keine Gefahr, aber es ist natürlich nicht das Traumheim jedes Hundes.

Das Leben und die vielen Wendungen muss Dobby erst mal verkraften, doch er hat Hoffnung.

Die Pflegerinnen im Tierheim berichten, dass der Hund offen ist und Streicheleinheiten genießt. Dobby hat allerdings auch seinen eigenen Kopf und versucht, diesen immer wieder durchzusetzen. Hier müsste das neue Herrchen oder Frauchen Standhaftigkeit beweisen.