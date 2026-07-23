Grausam! Hund Dobby sollte in Sack ertränkt werden
Stuttgart - Das Leben läuft nicht immer rund. Doch bei Dobby war es wohl eher eine Achterbahnfahrt. Zum Glück durfte er überhaupt länger leben, denn eigentlich sah es für ihn als Welpe schon nicht gut aus.
Von Anfang an: In Bulgarien wollten Menschen ihn als Welpe in einem Sack verpackt im Wasser ertränken, berichtet das Tierheim Stuttgart.
Zum Glück ist ihnen das nicht gelungen, doch die Angst vor Wasser sitzt tief und wird Dobby wahrscheinlich sein Leben lang begleiten.
Die Achterbahnfahrt ging steil bergauf, denn Dobby wurde nach Deutschland geholt und lebte in einer Familie. Doch auch hier wendete sich das Blatt und die Polizei holte den Husky-Mischling heraus.
Im Tierheim lauert zwar keine Gefahr, aber es ist natürlich nicht das Traumheim jedes Hundes.
Das Leben und die vielen Wendungen muss Dobby erst mal verkraften, doch er hat Hoffnung.
Die Pflegerinnen im Tierheim berichten, dass der Hund offen ist und Streicheleinheiten genießt. Dobby hat allerdings auch seinen eigenen Kopf und versucht, diesen immer wieder durchzusetzen. Hier müsste das neue Herrchen oder Frauchen Standhaftigkeit beweisen.
Hund sucht neues Herrchen oder Frauchen
Für den 2019 geborenen Husky-Mischling würde es nichts Schöneres geben, als zu einem liebevollen Besitzer zu ziehen. Zunächst sollte er dort Vertrauen fassen und dann wären Kinder vielleicht kein Problem mehr. Laut der Vorbesitzerin wäre er gut mit Kindern umgegangen.
Männern gegenüber ist Dobby misstrauisch und brummt sie an. Hündinnen findet er super und zeigt sich von seiner besten Seite.
Mit Katzen hat der Vierbeiner schon zusammengelebt. Natürlich funktioniert das nicht mit jeder Katze sofort. Vielleicht können die beiden sich zuerst beschnuppern und dann sieht man weiter.
Nur ein wenig Übung an der Leine könnte der Hund noch brauchen. Doch daran sollte es nicht scheitern. Habt Ihr Lust, Dobby kennenzulernen? Dann meldet Euch beim Tierheim Stuttgart unter [email protected] und berichtet, warum Ihr gut zusammenpassen würdet.
Titelfoto: Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e. V.