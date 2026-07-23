Hunde sitzen mitten auf Straße: Was Retterin dann herausfindet, hat sie nicht erwartet
Kalifornien (USA) - Was für ein ulkiges Team: Suzette Hall und ihrer Kollegin Rosario aus Kalifornien bot sich kürzlich ein wirklich kurioser Anblick, als sie eine Schäferhündin und ihren treuen Terrier-Begleiter retten wollten. Die Tiere hatten es sich auf einer vielbefahrenen Straße "gemütlich" gemacht, auf der die Autos reihenweise an ihnen vorbeirauschten. Für Hall sollte es später noch dicker kommen. Denn die ungleichen Hunde hatten noch eine Überraschung parat.
"Als Rosario und ich eintrafen, saßen sie dort - mitten auf der Straße. (...) Zum Glück gelang es uns, sie in den Garten eines freundlichen Mannes zu lotsen, wo sie zumindest vor dem Verkehr sicher waren", schrieb Hall Mitte der Woche auf Facebook.
Die Tierschützerinnen beobachteten, dass die Hündin ihrem kleinen Kompagnon nicht von der Seite wich. Sie bewachte und beschützte den Rüden so gut sie nur konnte.
Dennoch gelang es den Frauen nach einer Weile, den Terrier in einen ihrer Käfige zu locken. Natürlich blieb die Schäferhündin danach ihrer Linie treu, wich nicht von dem Käfig.
Hall und Rosario hatten jedoch andere Pläne mit ihr. Schließlich gelang es ihnen auf die altmodische Weise.
Hall berichtet Mitte der Woche in ausführlichem Facebook-Posting von den Hunden
"Am Ende siegte der Hunger, und sie ging in die Falle", schrieb die Kalifornierin in ihrem reich bebilderten Posting, in dem auch ein Foto der Vierbeiner in ihren Käfigen zu sehen ist.
Hall fuhr nach diesem Erfolg direkt zum Tierarzt, wo etwas passierte, mit dem sie überhaupt nicht gerechnet hatte. Kaum war sie dort eingetroffen, tauchten plötzlich die Besitzer der beiden Fellfreunde auf.
Für Hall, die es gewohnt ist, Streuner und ausgesetzte Hunde zu retten, eine echte Überraschung. Zudem erfuhr sie, dass die tierischen Ausreißer inzwischen mehrere Kilometer von ihrem Zuhause entfernt gewesen waren.
"Ich kann kaum beschreiben, wie es sich anfühlte, sie wieder mit ihrer Familie zu vereinen. Zu sehen, wie die Gesichter der Besitzer vor Erleichterung aufstrahlten, und zu wissen, dass diese beiden kleinen Schätze in Sicherheit, vereint und endlich wieder dort waren, wo sie hingehörten - das war einer der schönsten Momente überhaupt", so Hall.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/Suzette Hall