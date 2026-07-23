23.07.2026 06:01 Hunde sitzen mitten auf Straße: Was Retterin dann herausfindet, hat sie nicht erwartet

Suzette Hall und ihrer Kollegin Rosario bot sich ein wirklich kurioser Anblick, als sie eine Schäferhündin und ihren treuen Terrier-Begleiter retten wollten.

Von Christian Norm

Kalifornien (USA) - Was für ein ulkiges Team: Suzette Hall und ihrer Kollegin Rosario aus Kalifornien bot sich kürzlich ein wirklich kurioser Anblick, als sie eine Schäferhündin und ihren treuen Terrier-Begleiter retten wollten. Die Tiere hatten es sich auf einer vielbefahrenen Straße "gemütlich" gemacht, auf der die Autos reihenweise an ihnen vorbeirauschten. Für Hall sollte es später noch dicker kommen. Denn die ungleichen Hunde hatten noch eine Überraschung parat.

Diese beiden Hunde hatten Nerven - saßen tiefenenstpannt mitten auf der Straße, während die Autos an ihnen vorbeifuhren. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Suzette Hall "Als Rosario und ich eintrafen, saßen sie dort - mitten auf der Straße. (...) Zum Glück gelang es uns, sie in den Garten eines freundlichen Mannes zu lotsen, wo sie zumindest vor dem Verkehr sicher waren", schrieb Hall Mitte der Woche auf Facebook. Die Tierschützerinnen beobachteten, dass die Hündin ihrem kleinen Kompagnon nicht von der Seite wich. Sie bewachte und beschützte den Rüden so gut sie nur konnte. Dennoch gelang es den Frauen nach einer Weile, den Terrier in einen ihrer Käfige zu locken. Natürlich blieb die Schäferhündin danach ihrer Linie treu, wich nicht von dem Käfig. Hunde Weil Herrchen arbeiten geht: Hund über Stunden bei Gluthitze an Baum festgebunden Hall und Rosario hatten jedoch andere Pläne mit ihr. Schließlich gelang es ihnen auf die altmodische Weise.

Hall berichtet Mitte der Woche in ausführlichem Facebook-Posting von den Hunden