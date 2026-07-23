Wunderschöner Mischling sucht neue Besitzer - aber es gibt einen Haken

Leipzig - Im Leipziger Tierheim wartet ein dreijähriger Appenzeller-Sennenhund-Mischling auf eine zweite Chance im Leben.

Timmi will endlich ankommen im Leben. © Montage: Instagram/tierheimleipzig

Timmi wird vom Tierheim-Personal als durchaus herausfordernd und selbstbewusst beschrieben, weshalb erfahrene und souveräne Besitzer für ihn gesucht werden.

"Seine Übernehmer sollten genau wissen, was sie wollen und wie sie ihm sowohl Vertrauen als auch klare Strukturen vermitteln können", so der Wunsch der Pfleger.

Besonders das erste Kennenlernen mit Timmi wird erfahrungsgemäß vor allem von Nervosität, Misstrauen und Unruhe geprägt sein. Dazu kommt, dass er eine eher niedrige Frustrationstoleranz aufweist.

Aber es gibt Hoffnung: "Ihm würde eine Mischung aus ausreichend körperlicher und geistiger Auslastung sowie eine konsequente Erziehung sehr guttun und perspektivisch betrachtet auch dazu verhelfen, ein ausgeglichener und angepasster Hund zu werden."