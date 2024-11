Halter nach Kauf überfordert: Dexter sucht seit fünf Jahren ein neues Zuhause

Hamburg - Gibt es für den Vierbeiner noch ein Happy End? Mischling Dexter wurde von seinem überforderten Halter im Tierheim in Hamburg abgegeben - das war vor mehr als fünf Jahren! Seitdem sucht der Rüde nach einem neuen Zuhause.

Mischlingsrüde Dexter aus dem Hamburger Tierheim wurde einst über Kleinanzeigen gekauft. Mittlerweile sucht er seit mehr als fünf Jahren ein neues Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, wurde die Fellnase am 30. Mai 2018 geboren und von ihrem Halter wenig später über eBay-Kleinanzeigen (Anm. d. Red.: Zu der Zeit hieß das Portal noch so) gekauft. Doch schon im September 2019 gab der den Hund im Tierheim an der Süderstraße wieder ab.

Laut den Pflegern zeichnet sich Dexter durch bedingungslose Liebe und Loyalität zu seinen Bezugsmenschen aus. Dabei ist er sehr territorial und wachsam.

Der 26 Kilogramm schwere Rüde beschützt seine Menschen dabei allerdings auch vor Gefahren, die gar keine sind. So ist zum Beispiel auch die Oma, die zu Besuch kommt, für ihn ein Eindringling. Dexter würde nicht davor zurückschrecken, sie zu beißen!

Der Vierbeiner braucht deshalb Menschen mit viel Verantwortungsbewusstsein, die seine Art akzeptieren und damit umgehen können. Ideal wäre ein ländliches Zuhause, in dem es keine Kinder oder Katzen geben darf.