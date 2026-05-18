Herbert liebt Menschen, aber keiner nimmt ihn auf: Wer gibt dem Hund eine Chance?

Hamburg - Der American-Staffordshire-Terrier-Mischling liebt Menschen, findet aber kein Zuhause. Im Tierheim geht es dem Rüden sehr schlecht.

Herbert ist etwa fünf Jahre alt und seit Anfang des Jahres im Tierheim. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wer Herbert begegnet, wird wahrscheinlich erstmal schlucken: Mit einer Schulterhöhe von 60 Zentimetern und 40 Kilogramm auf den Rippen ist die Fellnase ein echtes Kraftpaket.

Der Rüde wurde Anfang des Jahres freilaufend in einer Kleingartenanlage gefunden und aufgrund seiner Rasse sichergestellt. Seitdem sucht er eine Familie.

Der Mischling ist ganz begeistert von Menschen und zeigt sich ausgesprochen freundlich. Er begegnet ihnen mit ehrlicher Freude und genießt den Kontakt in vollen Zügen.

Von gemeinsamer Beschäftigung bekommt er gar nicht genug und gegenüber seiner Bezugsperson zeigt der Vierbeiner bereits einen soliden Grundgehorsam.

Bei Spaziergängen folgt der Rüde allerdings gern seiner Nase und blendet dabei seine Umwelt aus. Daher benötigt Herbert klare und verlässliche Führung.

Seine Halter sollten ihm konsequent eine Struktur und Ruhe vermitteln.