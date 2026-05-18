Herbert liebt Menschen, aber keiner nimmt ihn auf: Wer gibt dem Hund eine Chance?
Hamburg - Der American-Staffordshire-Terrier-Mischling liebt Menschen, findet aber kein Zuhause. Im Tierheim geht es dem Rüden sehr schlecht.
Wer Herbert begegnet, wird wahrscheinlich erstmal schlucken: Mit einer Schulterhöhe von 60 Zentimetern und 40 Kilogramm auf den Rippen ist die Fellnase ein echtes Kraftpaket.
Der Rüde wurde Anfang des Jahres freilaufend in einer Kleingartenanlage gefunden und aufgrund seiner Rasse sichergestellt. Seitdem sucht er eine Familie.
Der Mischling ist ganz begeistert von Menschen und zeigt sich ausgesprochen freundlich. Er begegnet ihnen mit ehrlicher Freude und genießt den Kontakt in vollen Zügen.
Von gemeinsamer Beschäftigung bekommt er gar nicht genug und gegenüber seiner Bezugsperson zeigt der Vierbeiner bereits einen soliden Grundgehorsam.
Bei Spaziergängen folgt der Rüde allerdings gern seiner Nase und blendet dabei seine Umwelt aus. Daher benötigt Herbert klare und verlässliche Führung.
Seine Halter sollten ihm konsequent eine Struktur und Ruhe vermitteln.
Der Alltag im Tierheim ist purer Stress für Herbert
Mit weiblichen Artgenossen, die dem Kraftprotz körperlich gewachsen sind, kommt der Mischling gut aus. Problematischer wird es mit anderen Rüden. Schon auf Distanz baut Herbert sich auf und im direkten Kontakt macht er deutlich, dass er andere Rüden nicht akzeptiert.
Die Fellnase wurde noch nicht kastriert, das soll allerdings noch zeitnah geschehen.
Herbert ist Allergiker und bekommt an der Hamburger Süderstraße Monoprotein-Futter, das er gut verträgt.
Da der Alltag im Tierheim purer Stress für den bulligen Rüden ist, suchen die Tierschützer möglichst zeitnah ein neues Zuhause für Herbert.
Wer bereit ist, mit dem Hund zu arbeiten, ihn geistig und körperlich auszulasten, kann eine stabile Bindung aufbauen und findet in dem Mischling einen treuen Freund.
Das Tierheim sucht verantwortungsbewusste Menschen für den Rüden, die ihm ein liebevolles Für-immer-Zuhause schenken möchten.
Interessenten finden unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief sowie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.