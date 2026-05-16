Trauer um Lazare: Ältester Hund der Welt gestorben
Villy-le-Pelloux (Frankreich) - Große Trauer um einen kleinen Vierbeiner: Der französische Zwergspaniel Lazare - bekannt als der wohl älteste Hund der Welt - ist im Alter von 30 Jahren verstorben. Das bestätigte sein Frauchen Ophélie Boudol am Freitag auf Instagram.
Lazare und Boudol hatten erst vor wenigen Wochen zueinander gefunden, zuvor hatte der Senior-Hund den Großteil seines langen Lebens bei derselben Besitzerin verbracht, ehe diese verstorben war.
"Du hast beschlossen, am Abend des 14. Mai in meine Arme zu steigen, um wieder zu deinem Frauchen zu gelangen, die dich so sehr liebte und dich all diese Jahre umsorgt hat", schrieb die Französin auf Insta.
Boudol erklärte, dass sie den Zwergspaniel am 18. April bei sich aufgenommen hatte und er in der kurzen Zeit ihr Leben verändert habe. "Wir haben dich mit ganzem Herzen geliebt [...]. Wir haben versucht, dir das Ende deines Lebens zu geben, das jedes Tier verdient: ein Zuhause voller Liebe, Sanftheit und Präsenz."
Laut der Tierschützerin Anne-Sophie Moyon kam Lazare am 4. Dezember 1995 auf die Welt - wurde also 30 Jahre alt. Vertraut man Rechnern, die Hunde- in Menschenjahre umwandeln, hätte der kleine Kerl am Ende 138 Jahre auf dem Buckel gehabt!
Am Ende seines Lebens konnte er weder sehen noch hören. Er trug Windeln und schlief fast den ganzen Tag.
Besitzerin bestätigt Tod von Lazare auf Instagram
Uralter Zwergspaniel hatte eine "lebendige Persönlichkeit"
Lazare habe einen sanften Blick, Bedürfnis nach Kuscheln sowie eine zarte und "immer noch sehr lebendige Persönlichkeit, trotz deines hohen Alters" gehabt, schrieb Boudol in ihrem emotionalen Abschiedspost. Auch sei er sehr neugierig gewesen. "Wir lieben dich sehr. Umarme deine [geliebte Vorbesitzerin] dort oben für uns."
Auch wenn er im Netz und in vielen Schlagzeilen als ältester Hund der Welt betitelt wurde - offiziell war dieser Rekord nie. Das Guinness-Buch der Rekorde sagte auf Anfrage der französischen Nachrichtenagentur AFP, man könne nicht bestätigen, ob der Zwergspaniel tatsächlich der älteste Hund der Welt war. Es sei nie eine entsprechende Anfrage eingegangen.
Tierschützerin Moyon hatte zuletzt Formulare ausgefüllt, um ihn für einen möglichen Rekord zu registrieren.
Titelfoto: Montage: Instagram/lazare_le_trentenaire