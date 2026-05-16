Kleine Hündin noch schüchtern: Wer das mitbringt, gewinnt sofort ihr Herz
Nürnberg/Betzenstein - Die kleine Mischlingshündin "Jessymaus" wartet auf einer Pflegestelle in Franken auf ihr Happy End bei einer neuen Familie. Wird ihr Wunsch erfüllt?
Jessy ist neun Jahre alte und wiegt 13 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 39 Zentimetern.
Die zarte Hündin ist am liebsten immer dabei, berichtet ihre Pflegestelle in Oberfranken. Anfangs hält sich die kleine Vierbeinerin noch zurück, doch mit ihrer Leibspeise Käse kann man sie aus der Reserve locken.
Bei Männern bleibt sie zunächst etwas skeptisch - vor allem, wenn die keinen Käse dabei haben.
Jessymaus beherrscht die gängigen Grundkommandos und läuft entspannt an der Leine mit. Auch im Freilauf verhält sich die Hündin tadellos. Damit ein Zusammenleben harmonisch funktioniert, braucht sie klare Ansagen.
Ansonsten entscheidet der Charakterkopf nämlich selbst, was sie für richtig hält.
Tierhilfe Franken hofft auf Happy End für kleine Hündin
Mit Artgenossen versteht sie sich in der Regel gut. Sie möchte jedoch nicht jeden Hund zum Freund haben - entscheidend ist am Ende immer die Sympathie. Von Katzen hält sie jedoch absolut gar nichts.
Im Auto ist die Hündin eine entspannte Begleiterin. Angst machen ihr laute Geräusche. Vermutlich hat sie hierbei schlechte Erfahrungen gesammelt, vermutet die Tierhilfe Franken, die sich um die Vermittlung von Jessymaus kümmert.
"Ansonsten ist die liebenswerte Hündin für alle Ausflüge zu haben, selbst eine Radtour im Fahrradanhänger findet sie spannend", stellt ihre Pflegestelle fest. Beim Spielen setzt sie außerdem besonders gerne ihre Nase ein.
Sie sucht ein Zuhause bei Haltern, die Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und sie konsequent, aber liebevoll führen können. Kinder sollten im neuen Zuhause schon so alt sein, dass sie verantwortungsvoll mit Haustieren umgehen können.
Möchtest Du Jessymaus kennenlernen? Dann melde Dich im Büro in Betzenstein unter 09244/9823166. Weitere Informationen zur Arbeit der Tierhilfe und dem Vermittlungsablauf findest Du auch online auf www.tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)