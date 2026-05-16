Kleine Hündin noch schüchtern: Wer das mitbringt, gewinnt sofort ihr Herz

Nürnberg/Betzenstein - Die kleine Mischlingshündin "Jessymaus" wartet auf einer Pflegestelle in Franken auf ihr Happy End bei einer neuen Familie. Wird ihr Wunsch erfüllt?

Hündin Jessymaus bleibt bei Männern skeptisch, außer die bringen ihr Käse mit. © Tierhilfe Franken e.V.

Jessy ist neun Jahre alte und wiegt 13 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 39 Zentimetern.

Die zarte Hündin ist am liebsten immer dabei, berichtet ihre Pflegestelle in Oberfranken. Anfangs hält sich die kleine Vierbeinerin noch zurück, doch mit ihrer Leibspeise Käse kann man sie aus der Reserve locken.

Bei Männern bleibt sie zunächst etwas skeptisch - vor allem, wenn die keinen Käse dabei haben.

Jessymaus beherrscht die gängigen Grundkommandos und läuft entspannt an der Leine mit. Auch im Freilauf verhält sich die Hündin tadellos. Damit ein Zusammenleben harmonisch funktioniert, braucht sie klare Ansagen.

Ansonsten entscheidet der Charakterkopf nämlich selbst, was sie für richtig hält.