Herrenloser Hund streunt durch den Hauptbahnhof: Wem gehört Nala?

München - Wem gehört dieser Hund ? Ein Vierbeiner, der am Mittwoch auf dem Münchner Hauptbahnhof entdeckt wurde, befindet sich nun in Obhut der Tierschützer.

Die Bundespolizisten übergaben Hündin Nala spontan ans Tierheim, wo momentan schon viele Vierbeiner nach neuen Besitzern suchen. © Bundespolizei München

Das Tier war in den Mittagsstunden allein durch den Bahnhof gelaufen, als ein Reisender (51 Jahre alt) die Fellnase erblickte und gegen 12.30 Uhr in der Wache der Bundespolizisten am Gleis 26 übergab.

Die Beamten tauften die Streunerin spontan Nala.

Auf Ausrufe am Bahnhof wurde nicht reagiert, sodass Polizisten sie ins Tierheim München brachten.