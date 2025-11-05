Herzzerreißend: Berühmter Mode-Hund "Tika the Iggy" ist tot

Montreal - Hund "Tika the Iggy" zauberte Millionen Fans fast täglich ein Lächeln ins Gesicht. Nun ist das Tier im Alter von 14 Jahren gestorben.

Tika wurde 14 Jahre alt. © Bildmontage: Instagram/tikatheiggy

In einem emotionalen Post auf Instagram verabschiedeten sich Besitzer Thomas Shapiro und sein Partner von ihrer geliebten Tika.

"Ich dachte wirklich, du würdest ewig leben", begann er die traurige Nachricht. Shapiro erklärte, dass die Hündin zwei Tumore in der Leber hatte, die aber auf Anraten der Ärzte operativ entfernt wurden.

"Es schien, als würde deine Genesung reibungslos verlaufen", hieß es. Am zweiten Tag nach der OP schien sich Tikas Verhalten zu ändern: "Du sahst so müde aus, nicht ganz du selbst, aber trotzdem friedlich."