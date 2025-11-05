Herzzerreißend: Berühmter Mode-Hund "Tika the Iggy" ist tot
Montreal - Hund "Tika the Iggy" zauberte Millionen Fans fast täglich ein Lächeln ins Gesicht. Nun ist das Tier im Alter von 14 Jahren gestorben.
In einem emotionalen Post auf Instagram verabschiedeten sich Besitzer Thomas Shapiro und sein Partner von ihrer geliebten Tika.
"Ich dachte wirklich, du würdest ewig leben", begann er die traurige Nachricht. Shapiro erklärte, dass die Hündin zwei Tumore in der Leber hatte, die aber auf Anraten der Ärzte operativ entfernt wurden.
"Es schien, als würde deine Genesung reibungslos verlaufen", hieß es. Am zweiten Tag nach der OP schien sich Tikas Verhalten zu ändern: "Du sahst so müde aus, nicht ganz du selbst, aber trotzdem friedlich."
Die Annahme, dass das die Nachwirkungen der Schmerzmittel waren, konnte sich nicht bestätigen. Kurze Zeit später gab der Körper des Vierbeiners auf.
"Wir fühlen uns betäubt und verloren, jetzt, wo du weg bist", schrieb der Hunde-Papa.
Auf Instagram präsentierte die Hündin ihren 1,6 Millionen (auf TikTok sogar 3,6 Millionen) Followern modische Outfits.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tikatheiggy