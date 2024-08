Herzzerreißendes Unglück: Mädchen stirbt, nachdem Hund auf sie fällt

Indien - Schock in Indien : Ein vierjähriges Mädchen stirbt, nachdem ein Hund aus unerklärlichen Gründen fünf Stockwerke in die Tiefe stürzt und auf dem Mädchen landet.

Der Hund fiel aus dem fünften Stock auf das kleine Mädchen. © Screenshot/X/@sirajnoorani

Am Dienstag gegen 13.50 Uhr gingen das Kind und seine Mutter eine enge Straße in Indien entlang, als der Hund scheinbar aus dem Nichts von einem nahe gelegenen Gebäude auf die ahnungslose Familie stürzte und genau auf dem kleinen Mädchen landete, berichtet The Times of India.

Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde wenig später im örtlichen Krankenhaus für tot erklärt.

In einem Video, das den schrecklichen Vorfall zeigt, ist zu sehen, wie der Hund einige Zeit offensichtlich benommen auf dem Boden liegt, bevor er unsicher aufsteht und verwirrt auf der Straße stehen bleibt.