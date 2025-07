Schreck-Moment im U-Bahnhof: Plötzlich läuft ein Hund über die Gleise

Berlin - Das hätte böse enden können: In Berlin ist ein Hund im U-Bahnhof Hermannstraße in eine äußerst brenzlige Situation geraten.

Alles in Kürze

Der Vierbeiner ist am Bahnhof Hermannstraße auf der Suche nach Futter einfach über die Gleise gelaufen. (Symbolfoto) © Andrej Sokolow/dpa

Das dürfte wohl der Albtraum eines jeden Hundebesitzers sein: Plötzlich ist die geliebte Fellnase spurlos verschwunden und dann bringt sich der Vierbeiner unwissentlich auch noch selbst in Lebensgefahr.

So geschehen in der großen weiten Hauptstadt. Hier streifte ein Vierbeiner im Bezirk Neukölln auf der Suche nach Futter einsam durch die Straßen, und weil er nichts Passendes fand, setzte er seine Suche unter der Erde fort, wie die Polizei bei Facebook mitteilte.

Im Bahnhof Hermannstraße setzte das Tier seine Futtersuche fort und endete dabei schließlich auf den Gleisen.

Jetzt war schnelles Handeln gefragt, denn Rocco, so der Name des Hundes, wie sich später herausstellen sollte, schwebte nun in akuter Gefahr, von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und getötet zu werden.