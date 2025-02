Herzzerreißendes Wiedersehen: Golden Retriever eine Woche vermisst - dann spaziert er in eine Polizeistation

Waterford (USA) - Ein Hund tauchte auf einer Polizeistation auf, um nach Hilfe zu suchen. Was danach passierte, ist einfach wundervoll.

Der Golden Retriever Comet konnte nach gut einer Woche wieder mit seinen Besitzern vereint werden. © Screenshot/Facebook/Waterford-East Lyme Animal Control

Der Golden Retriever Comet war vor rund einer Woche von einem Auto im US-Bundesstaat Connecticut angefahren worden und verschwand daraufhin spurlos.

Wie das New Haven Register berichtete, wurden in der gesamten Stadt Waterford Plakate aufgehängt, mit der Bitte, sich bei dem Besitzer zu melden, falls jemand den Hund sehen würde.

Doch am gestrigen Dienstag geschah das Unglaubliche: Der vermisste Vierbeiner spazierte einfach in die örtliche Polizeistation - fast so, als ob er wusste, dass er dort Hilfe bekommen würde.

Ganz unbeschadet kam er jedoch nicht davon, er hatte eine Verletzung am vorderen Bein. Dennoch wurden seine Besitzer schnell informiert, die sich direkt auf den Weg zu ihrem geliebten Vierbeiner machten.