Hitzesensibler Pekinese völlig vernachlässigt: Gibt es für Hubertus noch ein Happy End?

Mainz - Der arme Pekinesen-Rüde Hubertus wurde in seinem bisherigen Leben völlig vernachlässigt. Schließlich landete er im Mainzer Tierheim und sucht jetzt nach einem liebevollen neuen Zuhause.

Pekinese Hubertus ist schätzungsweise 2021 geboren und damit etwa vier Jahre alt. © Tierheim Mainz

Als Hubertus ins Tierheim in Mainz kam, bot sich den Pflegern ein trauriger Anblick - er war in einem schlimmen Zustand. Von Fürsorge oder regelmäßiger Pflege fehlte jede Spur.

Kaum jemand hätte damals geglaubt, dass aus diesem Häufchen Unglück einmal ein kleiner Prachtkerl werden würde.

Doch mit medizinischer Behandlung, liebevoller Pflege und viel Geduld gelang den Mitarbeitenden des Tierasyls ein kleines Wunder.

Heute präsentiert sich Hubertus als schneeweißer Charmeur mit sanftem Blick und neugieriger Schnauze - bereit für ein neues Leben.

Anfangs ist der etwa vierjährige Rüde noch vorsichtig und begegnet Fremden mit Skepsis. Wer aber sein Vertrauen gewinnt, erlebt einen anhänglichen, verschmusten und lebensfrohen Hund, der endlich zeigen darf, wie viel Herz in ihm steckt.