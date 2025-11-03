Hitzesensibler Pekinese völlig vernachlässigt: Gibt es für Hubertus noch ein Happy End?
Mainz - Der arme Pekinesen-Rüde Hubertus wurde in seinem bisherigen Leben völlig vernachlässigt. Schließlich landete er im Mainzer Tierheim und sucht jetzt nach einem liebevollen neuen Zuhause.
Als Hubertus ins Tierheim in Mainz kam, bot sich den Pflegern ein trauriger Anblick - er war in einem schlimmen Zustand. Von Fürsorge oder regelmäßiger Pflege fehlte jede Spur.
Kaum jemand hätte damals geglaubt, dass aus diesem Häufchen Unglück einmal ein kleiner Prachtkerl werden würde.
Doch mit medizinischer Behandlung, liebevoller Pflege und viel Geduld gelang den Mitarbeitenden des Tierasyls ein kleines Wunder.
Heute präsentiert sich Hubertus als schneeweißer Charmeur mit sanftem Blick und neugieriger Schnauze - bereit für ein neues Leben.
Anfangs ist der etwa vierjährige Rüde noch vorsichtig und begegnet Fremden mit Skepsis. Wer aber sein Vertrauen gewinnt, erlebt einen anhänglichen, verschmusten und lebensfrohen Hund, der endlich zeigen darf, wie viel Herz in ihm steckt.
Pekinesen-Rüde Hubertus hat Probleme bei hochsommerlichen Temperaturen
Ganz ohne Baustellen ist Hubertus freilich nicht: In seinem alten Zuhause hat er kaum etwas gelernt. Stubenreinheit, Grundkommandos und das Alleinbleiben müssen daher noch gemeinsam trainiert werden.
Mit Geduld und Konsequenz dürfte er jedoch schnell begreifen, wie ein richtiges Hundeleben funktioniert.
Als typischer Pekinese braucht Hubertus zudem besondere Rücksichtnahme: Seine kurze Nase macht ihn an warmen Tagen Probleme mit der Atmung, sein weißes Fell verlangt Sonnenschutz und ein genetischer Defekt könnte im Laufe der Zeit seine Sehkraft mindern. Aktuell kommt der kleine Kämpfer damit aber gut zurecht.
Jetzt fehlt Hubertus nur noch eines: ein warmherziges Zuhause, in dem er endlich ankommen darf. Wer bereit ist, mit ihm zu lernen, zu lachen und das Leben zu genießen, wird mit einem treuen Begleiter belohnt, der schon einmal bewiesen hat, was Hoffnung und Fürsorge bewirken können.
Wer kann Hubertus ein liebevolles Für-Immer-Zuhause bieten?
Etwaige Interessenten, die der liebenswerten Fellnase ein verlässliches neues Zuhause bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen.
Möglich ist dies über das Kontaktformular des Mainzer Tierheims.
Titelfoto: Montage: Tierheim Mainz