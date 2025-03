Hübsch, klug und aktiv: Hündin Alva möchte endlich ankommen

Die zweieinhalb Jahre alte Vierbeinerin kann bereits besonders gut an der Leine laufen. Alva ist zudem eine sehr aktive Hündin, die es liebt, mit ihren Menschen zusammenzuarbeiten.

Alva ist bereit zum Auszug aus dem Tierheim. © Tierheim Stuttgart/Instagram

Ob ein Zusammenleben mit Katzen und anderen Hunden möglich ist, entscheidet Alva und müsste dementsprechend getestet werden. Kinder sollten jedoch nicht im Haushalt leben, da der Alltag "zu trubelig" werden könnte.

Wie die Tierpfleger auf Instagram schreiben, soll Alva an ein hundeerfahrenes Paar oder eine Einzelperson abgegeben werden. Die Hündin benötigt zudem ein möglichst ruhiges Zuhause, das ihr Sicherheit und Struktur bietet.

Ihr habt Interesse an der cleveren Alva? Dann meldet Euch am besten per Mail unter thl@stuttgart-tierheim.de und berichtet den Tierpflegern etwas über Euch, wo der Vierbeiner leben würde und warum Ihr sie gerne kennenlernen wollt.