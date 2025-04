Hübschem Schäferhund gelingt traumhafte Verwandlung: Trotzdem ist Vorsicht geboten

Pillow kam als äußerst unsicherer Hund in die Obhut des Gießener Tierheims. © Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V.

Neue Menschen, unbekannte Geräusche oder Hundebegegnungen ließen ihn defensiv reagieren - doch dank intensivem Training hat sich der sensible Rüde zu einem lernfreudigen, verspielten Hund entwickelt, der nun bereit ist für ein liebevolles Zuhause.

Anfangs strauchelte Pillow in fast jeder Situation. Laute Geräusche ließen ihn zusammenzucken, Artgenossen fühlten sich wie Bedrohungen an und die Kommunikation mit anderen Hunden misslang oft. Heute zeigt er, wie viel er gelernt hat: In großen Hundegruppen bewegt er sich sicher, spielt freundlich mit Hündinnen und kommt auch mit kastrierten Rüden gut klar.

Nur bei unkastrierten Rüden gibt es noch gelegentliche Reibereien. Doch sein größter Fortschritt? Pillow hat gelernt, in vertrauter Umgebung zur Ruhe zu kommen - sogar bei Besuchen im Zuhause seiner Hundetrainerin legte er sich entspannt ab.

Pillow sucht erfahrene Menschen, die ihm geduldig Vertrauen schenken - und gleichzeitig konsequent Regeln setzen. Er braucht ein ruhiges Zuhause ohne Hektik, wo er Schritt für Schritt Sicherheit findet.

Mentale Auslastung durch Suchspiele oder Tricks ist ebenso wichtig wie gezielte Sozialkontakte mit gut erzogenen Artgenossen. Am liebsten wäre er zwar "Einzelprinz", doch entspannte Hundebegegnungen helfen ihm, weiterzuwachsen.