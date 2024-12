Hübsches Akita-Mädchen sucht Zuhause: Darum ist Yuka aber kein Hund für Anfänger

Marburg - Für die wunderschöne, zwei Jahre alte Akita-Hündin Yuka sucht das Tierheim in Marburg ein Zuhause. Ihre neuen Menschen sollten allerdings bereits Erfahrung im Umgang mit der Rasse haben.

Allerdings sei Yuka auch sehr neugierig, aufgeweckt und klug und finde immer mehr Gefallen am Zusammensein mit Menschen.

Yuka kam gemeinsam mit einer weiteren Akita-Hündin, Ava, - wahrscheinlich Yukas Schwester - und vielen weiteren Hunden nach einer Sicherstellung in das Tierheim in Marburg-Cappel.

Tierheim Cappel in Marburg

Yuka möchte gerne erst einmal etwas Zeit bekommen, um ihre Menschen kennenzulernen. © Tierheim Cappel in Marburg

Auf der Webseite wird außerdem noch erwähnt, dass Akitas ein gewisses Maß an Stolz und Eigensinn besäße und es nicht sonderlich mögen, wenn sie ungewollt bedrängt oder angefasst werde. Bei ihren Bezugspersonen entwickele sie sich aber sicherlich zu einer überaus treuen Begleiterin.

Darüber hinaus betonen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims, dass Akitas keine Hunde "für nebenher" seien, und geistig sowie körperlich ausgelastet werden möchten.

Kinder sollten nicht mit ihr gemeinsam im Haushalt leben. Allerdings soll Yuka nur an ein Zuhause vermittelt werden, in dem bereits ein weiterer Hund lebt. Dieser sollte aufgeschlossen und selbstbewusst sowie auch körperlich Yuka gewachsen sein.

Im Tierheim hatte die Hündin mit dem Schlittenhund Mac bereits einen besten Freund gefunden, doch dieser konnte mittlerweile vermittelt werden, leider ohne Yuka.

Es wird betont, dass Interessenten sich darauf einstellen sollten, Yuka erst einmal einige Male im Tierheim zu besuchen, damit das nötige Vertrauen aufgebaut werden kann. Zudem müsse mit ihr auch noch die Stubenreinheit eingeübt werden.

Wer das hübsche Akita-Mädchen kennenlernen möchte, kann gerne mit dem Tierheim in Marburg einen ersten Besuchstermin über die Rufnummer 06421/46792 oder per E-Mail in Verbindung setzen.

Das Telefon ist werktags außer am Dienstag von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 15 Uhr besetzt.