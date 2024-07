Hündin eiskalt zurückgelassen: Roxi wurde auf der Autobahn gefunden, war aber nicht allein

Auf Long Island in den USA wurde eine Hündin nahe einer Autobahn an eine Laterne gebunden und zurückgelassen.

Von Marcus Scholz

New York (USA) - Diese (Hunde)-Geschichte geht ans Herz. Bullmastiff Roxi wurde am Montag auf einer viel befahrenen Straße im US-Bundesstaat New York gefunden. Der Vierbeiner war aber nicht allein.

Roxi ist mittlerweile in Sicherheit und wartet nun auf ein neues, liebevolles Zuhause. © Screenshot/Facebook/New York State Police Die vier Jahre alte Hündin schien ihren Besitzern über den Kopf gewachsen zu sein. Doch anstatt Roxi in einem Tierheim abzugeben, leinten sie den Bullmastiff an einer Laterne nahe einer Autobahnabfahrt auf Long Island an. Wie die New York Post berichtete, hätten mehrere Autofahrer die Polizei gerufen, nachdem sie den armen Hund im Morgengrauen entdeckt hatten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie die herrenlose Roxi. Ihre Besitzer hatten aber noch mehr da gelassen, als "nur" ihren Vierbeiner. Neben dem Bullmastiff stand nämlich auch noch eine Schüssel mit Hundefutter. Besondere Aufmerksamkeit erregte allerdings ein kleiner, handgeschriebener Zettel.

Tierheim kann sich vor Anfragen für Bullmastiff Roxi kaum retten