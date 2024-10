Hündin erinnert sich zurück: So emotional reagiert ihr Herrchen

Netz - Als sein Hund auf einen grasbewachsenen Hügel in der Ferne starrte, wusste Luke, dass sich sein Haustier an den Winter zurückerinnerte.

Erkannte Hündin Roo den Ort trotz anderer Jahreszeit wieder? © TikTok/lukekevesdy

Als Luke kürzlich eine Herbstwanderung mit seinem treuen Vierbeiner Roo genoss, blieb die Hündin plötzlich stehen und starrte intensiv in die Landschaft hinein. Fragte sie sich, ob sie denselben Hügel schon einmal gesehen hatte?

"Ich weiß, sie erinnert sich", schrieb Luke zu seinem Video, das er auf seinem TikTok-Kanal "lukekevesdy" veröffentlichte und daraufhin herzliche Reaktionen von der Community erhielt.

In dem Clip sieht sich Roo eine mit Gras bedeckte Landschaft an, dann wechselt das Video zu einer früheren Aufnahme, in der die beiden mit einem Schlitten denselben Hügel hinunterfahren.

Viele Nutzer äußerten sich zu den rührenden Aufnahmen, die schnell viral gingen, und waren ebenfalls der Meinung, dass die Hündin in der Lage sei, sich an die Stelle zu erinnern.