Hündin geht im Meer schwimmen: Was dann passiert, lässt Herzen höherschlagen
Western Australia - Faszinierende Begegnung vor der Küste Australiens: Als eine Hündin ins Wasser steigt, leisten ihr kurz darauf zwei andere Tiere Gesellschaft. Die Besitzerin des Vierbeiners ist sich sicher, dass damit ein riesiger Traum der Hündin in Erfüllung ging.
Brinkley Davies war mit ihrer Hündin "Ohana" an einem Küstenstreifen in Western Australien unterwegs, als die Fellnase plötzlich unbedingt ins Wasser wollte.
Den Grund verstand ihr Frauchen kurz darauf: Bei ihrem Schwimmgang wurde Ohana auf einmal von zwei Delfinen beehrt, die der Hündin ganz nah kamen und sie mehrfach umkreisten und unter ihr her tauchten.
"9 Jahre auf diesen Moment gewartet", schreibt Brinkley zu ihrem Video, welches den magischen Moment zeigt.
Im Clip sieht man, wie ihre Hündin aufgeregt den Meeressäugern hinterher paddelt, ganz so, als wollte sie sich der kleinen Gruppe am liebsten anschließen.
"Nach neun Jahren Schwimmen im Meer und unzähligen Begegnungen mit Meerestieren war diese Delfingruppe etwas ganz Besonderes – sie waren so neugierig und blieben während des gesamten Spaziergangs/Schwimmgangs bei uns", erklärt die Australierin.
Australierin lebt seit neun Jahren mit Hündin zusammen
Brinkley und Ohanas Wege kreuzten sich zum ersten Mal im Jahr 2016. "Ich bekam einen Anruf von einer Freundin, die einen Welpen aus einem Wurf hatte, der ein liebevolles Zuhause suchte", erinnert sich die Halterin in einem früheren Instagram-Beitrag.
Damals war sich die Blondine, die ihre Zeit selbst am liebsten im Wasser verbringt, nicht sicher, ob sie die Maremma-Border-Collie-Blue-Heeler-Mischung bei sich aufnehmen sollte, da sie erst kurz zuvor ihren geliebten Vierbeiner "Balu" verloren hatte.
"Es stellte sich heraus, dass es die beste Entscheidung überhaupt war", gibt sie heute dankbar zu. Die letzten neun Jahre an Ohanas Seite seien die schönsten ihres Lebens gewesen.
Begegnungen wie die mit den Delfinen hätte ihr erneut gezeigt, dass Ohana eine Freundin aller Lebewesen ist.
"Ohana dabei zuzusehen, wie sie ihren Traum lebt, macht das Ganze noch magischer."
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/brinkleydavies