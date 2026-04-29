Hündin geht im Meer schwimmen: Was dann passiert, lässt Herzen höherschlagen

Western Australia - Faszinierende Begegnung vor der Küste Australiens: Als eine Hündin ins Wasser steigt, leisten ihr kurz darauf zwei andere Tiere Gesellschaft. Die Besitzerin des Vierbeiners ist sich sicher, dass damit ein riesiger Traum der Hündin in Erfüllung ging.

Hündin Ohana sollte im Wasser eine magische Begegnung machen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/brinkleydavies

Brinkley Davies war mit ihrer Hündin "Ohana" an einem Küstenstreifen in Western Australien unterwegs, als die Fellnase plötzlich unbedingt ins Wasser wollte.

Den Grund verstand ihr Frauchen kurz darauf: Bei ihrem Schwimmgang wurde Ohana auf einmal von zwei Delfinen beehrt, die der Hündin ganz nah kamen und sie mehrfach umkreisten und unter ihr her tauchten.

"9 Jahre auf diesen Moment gewartet", schreibt Brinkley zu ihrem Video, welches den magischen Moment zeigt.

Im Clip sieht man, wie ihre Hündin aufgeregt den Meeressäugern hinterher paddelt, ganz so, als wollte sie sich der kleinen Gruppe am liebsten anschließen.

"Nach neun Jahren Schwimmen im Meer und unzähligen Begegnungen mit Meerestieren war diese Delfingruppe etwas ganz Besonderes – sie waren so neugierig und blieben während des gesamten Spaziergangs/Schwimmgangs bei uns", erklärt die Australierin.