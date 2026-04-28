Bodeguero-Mix Mango wird schweren Herzens abgegeben: Darum ist der Rüde ein echter Volltreffer
Frankfurt am Main - Der eineinhalb Jahre alte Bodeguero-Mix Mango kam in das Tierheim in Frankfurt am Main, weil sich sein vorheriger Besitzer aus beruflichen Gründen nicht mehr um den Rüden kümmern konnte und ihn schweren Herzens abgeben musste.
Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims vermuten, sollte eine Vermittlung Mangos überhaupt kein Problem sein. Denn der hübsche Kerl ist ein sehr liebenswürdiger und komplett unkomplizierter Kerl, der auch an Anfänger und Familien vermittelt werden kann.
Zurzeit sei er zwar noch etwas schüchtern, wenn er auf Menschen trifft, die er nicht kennt. Dies sei aber eher eine Folge der Tatsache, dass er seine gewohnte Umgebung verloren hat und sich erst einmal an die neue Situation gewöhnen muss.
Wenn er aber jemanden ein bisschen beschnuppern konnte, dann sei er ein sehr anhänglicher Hund, der mit seinen Menschen überaus gerne schmuse und spiele und es zudem liebe Spazieren zu gehen. An der Leine laufe er im Übrigen auch recht ordentlich.
Mango möchte gerne Umgang mit seinen Artgenossen haben
Mango vertrage sich zudem sehr gut mit anderen Hunden und genieße die Zeit mit ihnen, weshalb ihm ausreichend Umgang mit seinen Artgenossen ermöglicht werden sollte. Ob er sich auch mit im Haushalt lebenden Katzen verträgt, kann bei Bedarf gerne im Tierheim getestet werden.
Im Auto fährt der Rüde ohne Probleme mit und kann auch laut seinem Vorbesitzer bis zu fünf Stunden alleine zu Hause bleiben - auch wenn er viel lieber mit seinen Menschen zusammen ist und ihre Heimkehr dementsprechend sehr herbeisehnt. Stubenrein ist er ebenfalls.
Was er noch lernen möchte, ist das Hunde-ABC. Laut der Webseite kennt Mango außer "Sitz" noch keine Grundkommandos. Allerdings betonen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, dass Bodegueros sehr gelehrige Hunde sind und Mango sicherlich keine Probleme haben wird.
Ihr möchtet den Rüden kennenlernen? Dann könnt Ihr Euch gerne mit dem Tierheim in Frankfurt per E-Mail in Verbindung setzten.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung e.V.