Bodeguero-Mix Mango wird schweren Herzens abgegeben: Darum ist der Rüde ein echter Volltreffer

Frankfurt am Main - Der eineinhalb Jahre alte Bodeguero-Mix Mango kam in das Tierheim in Frankfurt am Main , weil sich sein vorheriger Besitzer aus beruflichen Gründen nicht mehr um den Rüden kümmern konnte und ihn schweren Herzens abgeben musste.

Zurzeit ist Mango noch einen wenig zurückhaltend und muss sich erst einmal an die neue Situation gewöhnen. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung e.V.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims vermuten, sollte eine Vermittlung Mangos überhaupt kein Problem sein. Denn der hübsche Kerl ist ein sehr liebenswürdiger und komplett unkomplizierter Kerl, der auch an Anfänger und Familien vermittelt werden kann.

Zurzeit sei er zwar noch etwas schüchtern, wenn er auf Menschen trifft, die er nicht kennt. Dies sei aber eher eine Folge der Tatsache, dass er seine gewohnte Umgebung verloren hat und sich erst einmal an die neue Situation gewöhnen muss.

Wenn er aber jemanden ein bisschen beschnuppern konnte, dann sei er ein sehr anhänglicher Hund, der mit seinen Menschen überaus gerne schmuse und spiele und es zudem liebe Spazieren zu gehen. An der Leine laufe er im Übrigen auch recht ordentlich.