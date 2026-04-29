Französische Bulldogge Eddy ist eine ehrliche Haut: Kannst Du sein Herz erobern?

Berlin - Seit Ende Januar lebt die dreijährige Französische Bulldogge Eddy im Berliner Tierheim. Der clevere Rüde ist kein Hund für Anfänger, sondern ein kleiner Rohdiamant mit Ecken und Kanten.

Gibt es ein Happy End für Eddy aus dem Berliner Tierheim? © Tierheim Berlin

Mit den passenden Menschen an seiner Seite bringt der Vierbeiner jedoch beste Voraussetzungen mit, sich zu einem richtig tollen Begleiter zu entwickeln, wie seine aktuellen Tierpfleger überzeugt sind.

Eddy kam ins Tierheim, weil seine früheren Menschen überfordert waren. Dort zeigt er sich motiviert, vor allem wenn es Futter gibt. Genau dann arbeitet er gern mit und hat Freude an Kopf- und Nasenarbeit.

Draußen ist er noch nicht ganz souverän: Andere Hunde und fremde Menschen verunsichern ihn zunächst, und wenn man ihn nicht gut führt, kann er auch nach vorn gehen. Mit ruhigem Management und klarer Führung wird das jedoch bereits besser.

Wichtig ist, dass Eddy nicht ständig angefasst werden möchte. Er ist kein typischer Kuschelhund, sondern kommuniziert sehr deutlich über seine Körpersprache, wenn ihm etwas zu viel wird. Wer ihn lesen kann, hat mit ihm deutlich weniger Schwierigkeiten.

Dazu kommt, dass er Ressourcen wie sein Spielzeug verteidigt. Mit fairen Tauschgeschäften und weiterem Training lässt sich auch daran gut arbeiten. Mit anderen Hunden ist er je nach Sympathie verträglich, das müsste im Einzelfall geprüft werden.