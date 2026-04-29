Französische Bulldogge Eddy ist eine ehrliche Haut: Kannst Du sein Herz erobern?
Berlin - Seit Ende Januar lebt die dreijährige Französische Bulldogge Eddy im Berliner Tierheim. Der clevere Rüde ist kein Hund für Anfänger, sondern ein kleiner Rohdiamant mit Ecken und Kanten.
Mit den passenden Menschen an seiner Seite bringt der Vierbeiner jedoch beste Voraussetzungen mit, sich zu einem richtig tollen Begleiter zu entwickeln, wie seine aktuellen Tierpfleger überzeugt sind.
Eddy kam ins Tierheim, weil seine früheren Menschen überfordert waren. Dort zeigt er sich motiviert, vor allem wenn es Futter gibt. Genau dann arbeitet er gern mit und hat Freude an Kopf- und Nasenarbeit.
Draußen ist er noch nicht ganz souverän: Andere Hunde und fremde Menschen verunsichern ihn zunächst, und wenn man ihn nicht gut führt, kann er auch nach vorn gehen. Mit ruhigem Management und klarer Führung wird das jedoch bereits besser.
Wichtig ist, dass Eddy nicht ständig angefasst werden möchte. Er ist kein typischer Kuschelhund, sondern kommuniziert sehr deutlich über seine Körpersprache, wenn ihm etwas zu viel wird. Wer ihn lesen kann, hat mit ihm deutlich weniger Schwierigkeiten.
Dazu kommt, dass er Ressourcen wie sein Spielzeug verteidigt. Mit fairen Tauschgeschäften und weiterem Training lässt sich auch daran gut arbeiten. Mit anderen Hunden ist er je nach Sympathie verträglich, das müsste im Einzelfall geprüft werden.
Hund Eddy aus dem Berliner Tierheim sucht Menschen mit Erfahrung
Für Eddy wünscht sich das Tierheim hundeerfahrene Menschen, gern mit Bulldoggen-Erfahrung, die ihn ruhig, klar und vorausschauend führen.
Ein strukturierter Alltag ohne Kinder und ein eher reizarmes Umfeld am Stadtrand oder auf dem Land wären ideal. Dort kann er in Ruhe ankommen und Schritt für Schritt lernen, was von ihm erwartet wird.
Wer sich auf Eddy einlässt, bekommt keinen einfachen Hund, aber einen sehr spannenden Charakter mit viel Potenzial. Mit Geduld, Sachverstand und Verlässlichkeit kann aus ihm ein treuer Begleiter werden, der endlich zeigen darf, was in ihm steckt.
Du hast Interesse? Dann melde Dich unter der Rufnummer 030 76888-156 im Struppi-Haus (täglich 13 bis 16 Uhr außer samstags) oder fülle das Anfrageformular auf der Website des Berliner Tierheims aus.
Titelfoto: Tierheim Berlin