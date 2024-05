Hündin irrt tagelang durch Wüste - was sie tut, als sie ihre Retterin sieht, geht so nahe

Kalifornien (USA) - Was für ein trauriger Anblick. Wie Suzette Hall Anfang des Monats auf ihrem Facebook-Account berichtete, führte es sie kürzlich für eine Rettungsaktion in die kalifornische Wüste.

Es war deutlich, dass sie Angst hatte und sich Hilfe von den Menschen erhoffte. Dennoch brachte sie es nicht übers Herz, die Bauarbeiter an sich heranzulassen.

Voller Angst irrte sie vor dem Büro umher... © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Währenddessen schaffte es eine Freundin der Tierliebhaberin, die auf der Baustelle arbeitete, zwar, die Fellnase in das Büro hineinzulocken. Dennoch ließ die Hündin niemanden an sich heran, kauerte sich zitternd in einer Ecke zusammen.

"Als ich ankam, hatte sie so eine Angst", erinnerte sich Hall schweren Herzens zurück. Außerdem sei das Tier schrecklich erschöpft gewesen.

Dann passierte ein kleines Wunder: Als Hall auf die Vierbeinerin zuging, schien diese sofort zu spüren, dass sie dieser fremden Frau vertrauen konnte.

"Sie wusste, dass sie sicher bei mir war – vor der Einsamkeit, der Angst", schrieb Hall zufrieden. "Innerhalb von Minuten versank sie in meinen Armen."