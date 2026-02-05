"Habt ihr mich etwa vergessen?": Kleine Hündin wartet noch immer auf ihr großes Glück

Köln - Als die traurige Geschichte von Hündin Hermine vor einigen Wochen vom Tierheim Köln-Dellbrück publik gemacht wurde, konnten sich die Tierretter zunächst vor Anfragen für die Vierbeinerin kaum retten. Doch tatsächlich sitzt die Fellnase noch immer in der Einrichtung und wartet auf ihre große Chance.

Hündin Hermine wartet noch immer im Tierheim Köln-Dellbrück auf ihre große Chance. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Hermine kam im vergangenen Jahr samt eines riesigen Tumors am Hals in die Obhut der Tierretter, nachdem ihre Besitzer sich der kleinen Hündin ziemlich feige entledigt hatten.

So brachte ein vermeintlicher Finder die angeblich ausgesetzte Hündin in die Einrichtung, ehe sich jedoch herausstellte, dass Hermines Besitzer die Vierbeinerin absichtlich in die Obhut der Tierretter geben ließen - vermutlich, um sich nicht weiter um die erkrankte Hündin kümmern zu müssen.

Die Tierretter ließen den gewaltigen Tumor dann umgehend auf eigene Kosten entfernen und konnten ihren Schützling nach dessen Genesung schon wenig später in ein neues Zuhause vermitteln. Leider war Hermines Glück jedoch nicht von langer Dauer und die Fellnase wurde wieder zurück ins Tierheim gebracht.

"Seitdem sitze ich hier, spiele Quartett mit meinen Zimmerkumpels und warte auf meine nächste große Chance", schilderten ihre Pfleger den Alltag der Hündin aus ihrer Sicht und fragten: "Habt ihr mich etwa vergessen?"