Hündin ist vor Angst erstarrt: Die rührende Reaktion ihres Herrchens lässt Herzen schmelzen

TikTok - Wer einen geretteten Hund bei sich aufnimmt, muss sich darauf einstellen, dass vor allem die erste Zeit nicht leicht wird. Viele Tiere leiden unter Ängsten, die durch schlimme Traumata ausgelöst werden, sind an ein "normales" Leben in einer Familie gar nicht gewohnt und zeigen eventuell Verhaltensweisen, welche die neuen Besitzer zunächst überfordern können. Diese Eingewöhnungsphase benötigt in der Begleitung viel Liebe, Geduld und Verständnis - Eigenschaften, die das neue Herrchen von Hündin "Dove" glücklicherweise alle hat.