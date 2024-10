Hündin rennt allein auf Autobahn - bei ihrer Rettung macht Frau eine erschreckende Entdeckung

Auf einer Autobahn wurde Rosario Oritz auf die Hündin aufmerksam. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Mitten auf der Straße rannte eine kleine Hündin. Rosario Oritz konnte ihren Augen kaum trauen. Sofort rief sie ihre gute Freundin, die Tierretterin Suzette Hall, und berichtete ihr von der hilflosen Streunerin.

"Ich machte mich so schnell ich konnte auf den Weg", berichtete Hall seither auf ihrem Facebook-Account.

Derweil verfolgte Oritz das Tier langsam, um es nicht aus den Augen zu verlieren. Und dabei bemerkte sie ein herzzerreißendes Detail: Die kleine Hündin hatte einen kugelrunden Bauch. Es deutete alles darauf hin, dass sie schwanger war.

Sie war also dringend auf Hilfe angewiesen!

"Ich war etwa fünf Minuten entfernt, als Rosario und ein freundlicher Hausbesitzer [rund um die Straße standen etwa drei Häuser, Anm. d. Red.] es schafften, die Hündin auf sein Grundstück zu locken", so Hall weiter. "Doch sie hatte so eine Angst und versteckte sie überall. Unter Müll, in Gebüschen."

Als Hall schließlich ankam, entdeckte sie das Tier zitternd unter einem Busch. Ihr Bauch war riesig, in ihren Augen steckten kleine Stöcke.