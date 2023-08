Hündin springt in Springbrunnen: Was ihre Besitzerin dann macht, begeistert nicht nur den Vierbeiner

Innerhalb weniger Augenblicke sprang Vela in den Springbrunnen! © Screenshot/Facebook/Ourense - Galicia

Als Anina Casrilla Palaéz kürzlich mit ihrer Hündin Vela spazieren war, entschied sie sich dazu, einen Zwischenstopp im Café einer guten Freundin einzulegen. Soweit so gut, doch kaum waren die beiden vor dem Gebäude angekommen, bemerkte die Vierbeinerin plötzlich, dass ihre Leine locker war – und begann zu rennen.

In einem Gespräch mit dem US-Tierportal The Dodo berichtete Palaéz, dass Vela daraufhin zwar für einen Moment spurlos verschwunden war, sie allerdings direkt wusste, wo sie nach dem Ausreißer suchen musste.

Nur wenige Schritte von dem Café entfernt steht nämlich ein prunkvoller Springbrunnen. Und die Fellnase ist dafür berüchtigt, vor keinem Bach, keiner Pfütze oder sonstigen Wasserquellen haltzumachen!

So auch in diesem Moment! An der Fontäne angekommen machte Vela einen riesigen Satz und tauchte kurz darauf auch schon in das kühle Nass - sehr zur Freude der Passenten, die gerade daran vorbeiliefen.

"Sie sah aus wie ein kleines Kind", lachte Palaéz und erklärte, dass sie sich in dem Moment zwar ein wenig für das Benehmen der Hündin schämte, allerdings auch nicht anders konnte, als breit zu grinsen.