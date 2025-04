Hündin stach schon bei der Rettung ins Auge: Tierheim nimmt pinkfarbenen Hund auf

"Wir haben alles versucht, ihre Besitzer zu erreichen. Wir haben sie angerufen, per SMS und Brief kontaktiert. Sogar ein Hundefriseur, der Luna kannte, hat sich bei uns gemeldet und uns die Kontaktdaten des potenziellen Besitzers gegeben – leider ohne Erfolg", erklärte Powell dem US-Magazin.

Hündin Luna beeindruckte vor allem mit ihrem pinkfarbenen Fell. © Screenshot/Instagram/@maricopapets

Zwar konnten Lunas Besitzer auch diesmal nicht erreicht werden. Dafür ging der kuriose Clip aber viral. Mittlerweile hat er 2,7 Millionen Klicks, dazu mehr als 150.000 Likes erhalten.

Schließlich konnte dadurch ein Happy End für den Vierbeiner eingeläutet werden.

"Luna wurde am 27. März von jemandem adoptiert, der ihr virales Video online gesehen hatte", bestätigte Powell dem News-Magazin.

Ihr neuer Besitzer habe sogar extra pinkfarbene Schuhe getragen, so die Pflegerin. Vielleicht bleibt Lunas extravaganter Look also sogar in Zukunft erhalten.