Hündin trifft schlechte Entscheidung - und bemerkt die Konsequenzen sofort

Netz - Ein klatschnasser Hund , der die Konsequenzen seines Handelns zu spüren bekam, eroberte im Netz zahlreiche Herzen.

Nach ihrem Malheur schaute Carmy - fest in ein Handtuch gewickelt - ganz betroffen drein. © TikTok/Carmy

Ein auf TikTok veröffentlichtes Video zeigt Carmy - eine Mischung aus Australian Cattle Dog, Pitbull und Boxer - wie sie drinnen steht, fest in ein Handtuch gewickelt.

Das Fell der kleinen Hündin ist noch nass, die Ohren angelegt und den Kopf gesenkt - ganz als würde sie sich schämen.

"Ist bei strömendem Regen nach draußen gerannt. Wir lernen gerade aktiv die Konsequenzen von Handlungen kennen", lautet der Text zu dem viralen Clip.

Die Bildunterschrift fügte hinzu: "Bitte schaut mich jetzt nicht an." Viele Zuschauer projizierten schnell menschliche Emotionen auf Carmys Gesichtsausdruck und überschütteten die Kommentare mit Witzen und scherzhaften Verteidigungen.

"Wie soll sie denn wissen, dass es regnet?", kommentierte ein User. Sogar bekannte Marken-Accounts schlossen sich mit dramatischen Reaktionen an. "Jeder macht Fehler", schrieb das Profil der Ladenkette Walmart.