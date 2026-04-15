Freundlicher Riese: Findet Doggen-Mischling Basti sein Happy End?
München - Mischling Basti landete im Münchner Tierheim, weil sein Vorbesitzer verstarb. Findet der freundliche Vierbeiner nun erneut sein Glück?
Basti ist ein Mix aus Dogge und Pointer, erklärt das Tierheim. Der kastrierte Rüde wiegt derzeit 44 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von rund 76 Zentimetern.
Über seine Vorgeschichte ist leider nur wenig bekannt. Geboren wurde er etwa 2018, schätzt das Tierheim. Hier genießt er nun die Nähe zu seinen Bezugspersonen und zeigt sich als zugewandter und offener Hund. Selbst fremden Menschen begegnet er neugierig und aufgeschlossen.
Basti ist verspielt und freut sich über gemeinsame Unternehmungen. Dabei bringt er eine "angenehme Portion Lebensfreude" mit, beobachten seine Pfleger. Eine neue Familie wäre sein absoluter Traum.
Aufgrund seiner Körpergröße wäre es trotzdem von Vorteil, wenn seine künftigen Halter eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Hunden haben.
Möchtest Du Basti kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000200 im Hundehaus 2.
Einen Blick auf den Rüden kannst Du auch bei einer Führung durch das Tierheim beim Frühlingsfest erhaschen.
Frühlingsfest im Tierheim München: Wirf einen Blick hinter die Kulissen und lerne viele Tiere kennen
Der Tierschutzverein lädt Besucher am Samstag, dem 25. April, von 11 bis 16 Uhr in die Brukenthalstraße 6 nach München-Riem ein. Beim Frühlingsfest des Tierheims erwartet Dich ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Infoständen, Flohmarkt und Tombola.
Auf der Bühne werden auch einige Hunde persönlich vorgestellt. Führungen durch das Tierheim geben den Besuchern einen besonderen Einblick hinter die Kulisse der Tierschutzarbeit.
Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Der gesamte Erlös des Festes kommt den Tierheim-Tieren zugute.
Weitere Informationen und das ganze Programm findest Du auf der Tierheim-Homepage unter www.tierschutzverein-muenchen.de.
Titelfoto: Tierheim München (2)