Paar testet, wen Hund lieber mag: Seine Reaktion könnte nicht eindeutiger sein

New Jersey (USA) - Es ist eine Frage, die wohl jeden Hundebesitzer bewegt, der sich den Vierbeiner mit einer anderen Person teilt : Wen von beiden liebt der gemeinsame Hund mehr? Zwei US-Amerikaner wollten es ganz genau wissen und starteten einen viralen Test, der Klarheit bringen soll. Das Ergebnis ließ in ihrem Fall keine Zweifel zurück.

Marco und Alyssa wollten wissen, wen von ihnen beiden Hund "Wade" am liebsten mag. Ein Test sollte Klarheit bringen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/alyssa.lenore

Alyssa Lenore und ihr Mann Marco wollten ihren Hund "Wade" unbedingt auf die Probe stellen, nachdem sie im Internet auf ein anderes Paar gestoßen waren, das den "Liebes-Test" mit ihrer Fellnase durchgeführt hatte.

"Man sagt, Hunde schauen immer zuerst die Person an, die sie am meisten lieben", liest man in ihrem Video, das das Ehepaar von ihrer Aktion aufnahm.

Da Wade sowohl mit Alyssa als auch Marco gern Zeit verbringt, hatten sie vorher keine Präferenz, wen der Hund wohl wählen würde.

Bei ihrer Überprüfung, bei der beide dem mittig stehenden Tier zunächst den Rücken zukehrten und anschließend gleichzeitig in seine Richtung blickten, war schnell klar, wer der Liebling des weißen Hündchens ist.

Ohne zu zögern oder sich spontan noch umzuentscheiden, nahm Wade bei jedem Versuch immer Frauchen Alyssa ins Visier, starrte sie regelrecht hypnotisiert an.