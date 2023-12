Hündin war nur noch Haut und Knochen: Wie sie jetzt aussieht, ist unglaublich

Die ersten Gehversuche, nachdem Maisie wieder zu Kräften gekommen war. © Screenshot/X/@RSPCA_official

Der Vierbeiner sei so kalt und schwach gewesen, dass er sich nicht mal mehr bewegen konnte, so Amy McIntosh, Mitarbeiterin der Königlichen Gesellschaft für Tierrettung (RSPCA) in Großbritannien.

McIntosh hielt die Hündin zuerst für tot, doch dann kam ein kleiner Hoffnungsschimmer, Maisie atmete. Tierärzte stellten später fest, dass der Vierbeiner unter Blutarmut litt und mit Flöhen bedeckt war.

"Wir waren alle in der ersten Woche besorgt um Maisie, hatten aber die Hoffnung, dass sie durchkommen würde", so die Tierschützerin. Als sie eines Tages ein Foto geschickt bekam, auf dem die Hündin stehend in die Kamera schaute, habe sie gewusst, dass die Rettung erfolgreich war.



Bis heute sei aus dem ehemals hilflosen und dem Tod geweihten Bündel aus Haut und Knochen ein energiegeladener Hund geworden.