Hündin zittert vor Angst: Doch dann wird ihr Traum wahr

Genesee County (USA) - Herzzerreißend: Eine Hündin verlor das Vertrauen in Menschen – doch dann fand auch sie endlich ihr Glück.

Ladybug war völlig verängstigt, als sie ins Tierheim kam. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/hannahrenee2016

Ladybug, ein Pitbull-Mischling, irrte tagelang allein durch die Straßen – bis sie am 12. April endlich im Tierheim landete. Ein Anwohner hatte die völlig verängstigte Hündin eingefangen, nachdem sie immer wieder in der Gegend gesichtet worden war, wie Newsweek berichtet.

Als sie dort ankam, war sofort klar: Diese Hündin hat Schlimmes durchgemacht. Tierheim-Mitarbeiterin Hannah Peterson (27) erinnert sich, dass sie "absolut verängstigt" war.

Ladybugs Angst war so groß, dass sie vom Auto bis in den Zwinger getragen werden musste. Ihre traurigen Augen sprachen Bände – voller Schmerz, Misstrauen und gebrochener Hoffnung. Die Helfer waren erschüttert.

In den ersten Wochen wollte der Vierbeiner mit niemandem etwas zu tun haben. Sie lag den ganzen Tag in ihrem Bett, zitterte bei jedem Geräusch, bei jedem Bellen eines anderen Hundes, bei jedem Menschen, der an ihrem Zwinger vorbeiging.