Hund am Straßenrand ausgesetzt - was er dann tut, bricht Herzen

Kalifornien (USA) - Was ist diesem armen Tier nur passiert? Tagelang saß er an ein und derselben Stelle am Straßenrand – schien auf jemanden zu warten, der nicht kam.

Tagelang saß der kleine Hund an Ort und Stelle. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Suzette Hall brach das Herz, als sie am gestrigen Mittwoch vom Schicksal der kleinen, ausgesetzten Fellnase erfuhr.

"Die Nachbarn erzählten mir, dass er die Straße manchmal auf und ab ging, jedoch immer wieder zu seinem Platz zurückkehrte", schrieb sie seither in einem Beitrag auf ihrem Facebook-Account.

Die Tierretterin wusste sofort: Dieser Streuner brauchte ihre Hilfe. Und so machte sie es sich zur Aufgabe, an jeder Tür in der Nachbarschaft zu klopfen. Sie hoffte inständig, den Besitzer des Tieres ausfindig zu machen.

Doch leider ohne Erfolg.

Also musste eine andere Lösung her: Hall würde den Hund einfangen und in Sicherheit bringen müssen.

Das war jedoch schwerer als gedacht. Zwar freute sich der Vierbeiner riesig, sie und ihre Helferinnen zu sehen – schließlich wurde ihm endlich gezeigt, dass sich jemand um ihn sorgte –, jedoch war seine Angst vor den Unbekannten zu groß, um sich ihnen zu nähern.

Hall machte der Anblick schrecklich traurig. "Sein Rücken war voller Flöhe, alles schien zu jucken. Dieses arme Baby."

Und so entschied sie, den Hund unter keinen Umständen aufzugeben. Immer wieder gab sie alles, um ihn zu sich zu locken.