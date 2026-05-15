Hund Ares hat bereits einiges durchmachen müssen: Jetzt hofft er auf ein besseres Leben

Großröhrsdorf (Sachsen) - Hund Ares hat bereits einiges durchmachen müssen - nun wartet er im Tierheim " Hoffnung für Tiere " sehnsüchtig auf ein besseres Leben.

Ares kam bereits als zehn Monate alter Welpe ins Tierheim. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, kam der dreijährige Mischlingsrüde bereits im Alter von nur zehn Monaten in ein Tierheim in Polen und erhielt dort über Jahre hinweg kaum Aufmerksamkeit und nur wenig Auslauf.

Doch er hat seine Lebensfreude bewahrt und hofft nun, durch die Übergabe an das Tierheim Großröhrsdorf seine Vermittlungschancen zu verbessern.

Seitdem er im Tierheim "Hoffnung für Tiere" ist, zeigt er sich zutraulich, offen und menschenbezogen - er begrüßt jeden mit freudigem Schwanzwedeln.