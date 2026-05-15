Hund Ares hat bereits einiges durchmachen müssen: Jetzt hofft er auf ein besseres Leben
Großröhrsdorf (Sachsen) - Hund Ares hat bereits einiges durchmachen müssen - nun wartet er im Tierheim "Hoffnung für Tiere" sehnsüchtig auf ein besseres Leben.
Wie der Tierschutzverein mitteilt, kam der dreijährige Mischlingsrüde bereits im Alter von nur zehn Monaten in ein Tierheim in Polen und erhielt dort über Jahre hinweg kaum Aufmerksamkeit und nur wenig Auslauf.
Doch er hat seine Lebensfreude bewahrt und hofft nun, durch die Übergabe an das Tierheim Großröhrsdorf seine Vermittlungschancen zu verbessern.
Seitdem er im Tierheim "Hoffnung für Tiere" ist, zeigt er sich zutraulich, offen und menschenbezogen - er begrüßt jeden mit freudigem Schwanzwedeln.
Ares hofft, endlich ins Tierheim zu kommen
Die Mitarbeiter des Tierheims hoffen für den agilen jungen Rüden auf eine Familie, die ihn fordert, auslastet und liebevoll, aber konsequent erzieht.
Mit anderen Hunden zeigt sich Ares zudem sehr sozial und verträglich.
Alle weiteren Infos zum Mischling gibt es auf der Website des Tierheims. Er kann es kaum erwarten, endlich zu erfahren, wie schön ein Hundeleben sein kann.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de