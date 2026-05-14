Golden Retriever legt Baby Ball vor die Füße: Was dann folgt, lässt Herzen hüpfen
Pembrokeshire (Wales) - Sie gilt als "Super-Nanny" in ihrem Zuhause im walisischen Pembrokeshire: Golden-Retriever-Dame Toffee hat nämlich immer ein Auge auf das Baby ihres Frauchens. Was auch immer die kleine Phoebe tut – die Hündin schreitet im Notfall ein. Doch auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. So hat Toffee kürzlich auf eigene Faust bzw. auf eigene Pfote versucht, dem Baby das Ballspiel näherzubringen. Ein Clip, der diese ersten Versuche zeigt, lässt seit dem vergangenen Wochenende reihenweise Herzen hüpfen.
In dem süßen Video versucht die Fellnase einfach mal ihr Glück. Sie legt der kleinen Phoebe das Bällchen direkt vor die Füße, in der Hoffnung, dass etwas passiert.
Und tatsächlich: Das Mädchen ist dabei! Mit Feuereifer tatscht Phoebe nach dem Tennisball, hebt ihn hoch – und wirft ihn tatsächlich, so weit sie kann, von sich. Toffee reagiert begeistert, holt das Objekt ihrer Begierde und bringt es dem Säugling zurück. Wie sich zeigt, war der erste Versuch kein Zufallstreffer. Phoebe wirft erneut.
Kein Wunder, dass dieser zuckersüße Clip durch die Bank viral geht – völlig egal, ob auf YouTube, Instagram oder Facebook –, überall klicken die User, vor allem auf TikTok.
Dort hat das Video seit dem Wochenende sogar schon 1,3 Millionen Klicks eingeheimst. "Phoebe lernt werfen. Toffee hat sich selbst zur Apportier-Trainerin ernannt. Niemand hat sie darum gebeten. Sie hat es trotzdem getan", schreibt das stolze Frauchen neben dem Clip.
Doch bis zu dieser glücklichen Situation war es ein verdammt harter Weg.
Virales Video zeigt süßen Moment mit Hund und Baby
In einem anderen Posting berichtet Toffees Besitzerin nämlich, dass sie große Schwierigkeiten gehabt habe, Mutter zu werden. Phoebe sei am Ende nur dank einer künstlichen Befruchtung, einer In-Vitro-Fertilisation (IVF), auf die Welt gekommen, so die Britin.
"Toffee wusste nicht, was eine IVF ist. Sie wusste nichts von den Spritzen, dem Warten oder dem Herzschmerz. Nun ist das Baby da – jenes Baby, das sie gemeinsam mit mir herbeigewünscht hat – und sie wacht nun genauso darüber", schreibt sie.
Sie teile ihre Erfahrung, um all jene zu unterstützen, die Ähnliches durchmachen würden und einen Hund an ihrer Seite hätten, der ihnen dabei helfe, nicht verrückt zu werden, so die Mutter.
Unterdessen kann sie sich wirklich über ihre tierische Helferin freuen. Denn Toffee ist ein wahrer Baby-Wachhund, wie zahlreiche weitere Videos zeigen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/talesoftoffee1