Golden Retriever legt Baby Ball vor die Füße: Was dann folgt, lässt Herzen hüpfen

Pembrokeshire (Wales) - Sie gilt als "Super-Nanny" in ihrem Zuhause im walisischen Pembrokeshire: Golden-Retriever-Dame Toffee hat nämlich immer ein Auge auf das Baby ihres Frauchens. Was auch immer die kleine Phoebe tut – die Hündin schreitet im Notfall ein. Doch auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. So hat Toffee kürzlich auf eigene Faust bzw. auf eigene Pfote versucht, dem Baby das Ballspiel näherzubringen. Ein Clip, der diese ersten Versuche zeigt, lässt seit dem vergangenen Wochenende reihenweise Herzen hüpfen.

Golden-Retriever-Dame Toffee hat kürzlich versucht, Baby Phoebe das Ballspiel beizubringen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/talesoftoffee1

In dem süßen Video versucht die Fellnase einfach mal ihr Glück. Sie legt der kleinen Phoebe das Bällchen direkt vor die Füße, in der Hoffnung, dass etwas passiert.

Und tatsächlich: Das Mädchen ist dabei! Mit Feuereifer tatscht Phoebe nach dem Tennisball, hebt ihn hoch – und wirft ihn tatsächlich, so weit sie kann, von sich. Toffee reagiert begeistert, holt das Objekt ihrer Begierde und bringt es dem Säugling zurück. Wie sich zeigt, war der erste Versuch kein Zufallstreffer. Phoebe wirft erneut.

Kein Wunder, dass dieser zuckersüße Clip durch die Bank viral geht – völlig egal, ob auf YouTube, Instagram oder Facebook –, überall klicken die User, vor allem auf TikTok.

Dort hat das Video seit dem Wochenende sogar schon 1,3 Millionen Klicks eingeheimst. "Phoebe lernt werfen. Toffee hat sich selbst zur Apportier-Trainerin ernannt. Niemand hat sie darum gebeten. Sie hat es trotzdem getan", schreibt das stolze Frauchen neben dem Clip.

Doch bis zu dieser glücklichen Situation war es ein verdammt harter Weg.