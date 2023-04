Hund auf Misthaufen entsorgt, Lämmer "zum Essen vorgeworfen": Schwere Vorwürfe gegen Schäfer

Lipprechterode - Tierschützerin Jana Hoger erhebt schwere Vorwürfe gegen einen Schäfer aus Lipprechterode ( Landkreis Nordhausen ). Der Mann lasse die Tiere unter unwürdigen Bedingungen vor sich hin vegetieren, so die Anschuldigungen.

Auf dem Gelände in Lipprechterode recherchierte die Tierschützerin und war fassungslos über die Haltung der Hunde. © Jana Hoger/VOX/SD

Wie aus neuesten Recherchen der Tierschützerin für eine aktuelle Folge des TV-Magazins "HundKatzeMaus" hervorgeht, sollen die Hunde dauerhaft an Ketten gehalten werden. Ausreichend Rückzugsmöglichkeiten oder isolierte Hundehütten seien laut Hogers Recherchen ebenfalls nicht vorhanden.

Darüber hinaus fand die Tierschutzdetektivin bei ihrer Nachforschung tote Lämmer, die ihren Angaben nach "den Hunden zum Essen vorgeworfen werden". Im hinteren Teil des Geländes sei dazu ein toter Hund auf dem Misthaufen entsorgt worden.

"Die Tierhaltung bei dem offensichtlich überforderten Schäfer lässt mich fassungslos zurück. Das Veterinäramt Nordhausen macht sich am Leid der Hunde mitschuldig, die seit Jahren in der tierschutzwidrigen Haltung vor sich hin vegetieren", erklärte Hoger.

TAG24 fragte daraufhin beim Landratsamt Nordhausen nach und erhielt aus dem Veterinäramt folgende Antwort: "Nach einer Anzeige der Hundehaltung in der Stallanlage Bleicheröder Straße am 9. Januar erfolgte eine Vor-Ort-Kontrolle des Veterinäramtes noch am selben Tag."