Hund Bailey denkt, er wird entführt: Was tatsächlich dahintersteckt, sorgt für Lachtränen

Michigan (USA) - Shih Apso Bailey wusste nicht recht, wie ihm geschieht, als er plötzlich von einer fremden Person aus seinem Zuhause mitgenommen wurde. Ängstlich ging er davon aus, entführt zu werden – allerdings ein Irrtum: Auf den Hund wartete lediglich ein Besuch beim Friseur.

Bailey glaubt, er wird von einer fremden Frau entführt und ergreift sofort die Flucht. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/ablondestyling

Es sollte Baileys zweiter Friseurtermin werden, um endlich sein lang gewachsenes Fell stutzen zu lassen. Dafür wurde er erstmals von zu Hause von einem mobilen Hundefriseur abgeholt und in den Salon gebracht.

Für Bailey eine völlig unbekannte Situation, die ihn glauben ließ, gekidnappt zu werden. Seine Besitzerin Merna Makdisi hielt die dramatischen Szenen in einem Video fest, welches sie anschließend auf TikTok hochlud und damit bereits mehr als 1,6 Millionen Menschen zum Lachen brachte.

Der Clip zeigt, wie der Hund von der Friseurin zu einem Van getragen wird, der vor Makdisis Haus geparkt hat. Um seiner scheinbaren Entführerin zu entkommen, windet sich Bailey so lange in ihren Armen, bis sie ihn schließlich freigeben muss.

Als der Shih Apso bemerkt, wieder festen Boden unter den Pfoten zu haben, ergreift er die Flucht und sprintet zurück zu seiner Besitzerin. Die hat das Drama gebannt verfolgt und bereits für ihren Bailey die Tür geöffnet. Zurück in Sicherheit wirft der kleine Vierbeiner einen letzten unsicheren Blick zurück in Richtung des Autos.