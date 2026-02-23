Hund Balu durfte vier Jahre lang nicht spazieren gehen: Findet er jetzt endlich sein Happy End?
München - Der kastrierte Mischlingsrüde Balu kam aufgrund von Überforderung seiner Vorbesitzer ins Münchner Tierheim. Findet er nun ein passendes Zuhause?
Balu wurde im Dezember 2020 geboren und hat in seinem Leben kaum Außenreize kennengelernt, da er vier Jahre lang nicht spazieren geführt wurde. Bei einer Schulterhöhe von 65 Zentimetern wiegt er aktuell 48 Kilogramm und sollte noch etwas abspecken, um gesund zu sein, erklärt das Tierheim.
Balu ist ein eher schüchterner und wachsamer Hund. Er sucht ein ruhiges und reizarmes Zuhause ohne Kinder, da er diese nicht mag. Bestenfalls findet er einen Platz in einer ländlichen Gegend, hoffen seine Pfleger.
Künftige Halter müssen ihn konsequent, aber einfühlsam führen können. "Balu zeigt deutlich, wenn er etwas nicht möchte, und kann in solchen Momenten auch mit Abwehrverhalten reagieren", berichten seine Pfleger. Hier ist es wichtig, dass seine Menschen Grenzen setzen können, ohne Druck auszuüben.
Im Tierheim wurde Balu bereits in ein Trainingsprogramm integriert. Mit Artgenossen ist er wohl verträglich, in der Vergangenheit hat er außerdem mit einer Katze zusammengelebt.
Kannst Du Balu ein neues Zuhause schenken? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000540 im Hundehaus 3.
Tierheim muss sich rechtfertigen: "Maßgeblich ist stets die individuelle Passung"
Balus Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass Haustiere und Besitzer zusammenpassen. Zuletzt sah sich das Münchner Tierheim unter Rechtfertigungsdruck, nachdem Interessenten sich beschwert hatten, keine Tiere vermittelt zu bekommen.
Dass ein Hund wie Balu eben nicht zu einem Paar in der Stadt mit Kinderwunsch ziehen kann, leuchtet wohl nicht jedem ein. Viele Interessenten zeigen sich uneinsichtig, berichtet das Tierheim. Dabei geht es den Tierschützern immer darum, das "richtige" und eben nicht "irgendein" Zuhause für ihre Schützlinge zu finden. "Maßgeblich ist stets die individuelle Passung zwischen Tier und Mensch", betont der Tierschutz.
Neben der fachlichen Expertise fließt auch die persönliche Erfahrung der Pfleger mit dem Tier ein. "Ziel ist es, dauerhafte und stabile Mensch-Tier-Beziehungen zu ermöglichen und weitere Brüche im Lebenslauf eines Tieres zu vermeiden", erklärt das Tierheim.
So soll auch Balu einen Platz finden, der ihm und seinen Bedürfnissen gerecht wird.
Titelfoto: Tierheim München (2)