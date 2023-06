Hund Balu ist ein richtiger Knuddel-Bär und hat noch eine andere Macke

Berlin - Der junge Rottweiler-Mix Balu (3) lebt im Berliner Tierheim, weil er aus einer vorübergehenden Verwahrung nicht in sein altes Zuhause zurückkehren durfte. Nun sucht der hübsche Hund Zweibeiner, die ihn bei sich aufnehmen.

Allein zu bleiben, mag Balu bisher wohl überhaupt nicht. In diesen Situationen weiß der Junghund nicht, wohin mit sich und macht greifbare Dinge kaputt. Diese Macke kann aber abtrainiert werden, indem das Alleinbleiben schrittweise und geduldig geübt wird.

Balu ist aufgrund seines jungen Alters und seiner Rasse ein lebhafter Bursche, der zwar die Grundkommandos beherrscht, aber insgesamt noch sehr unerzogen ist. Der Junghund braucht eine klare aber liebevolle Führung, da er ansonsten seine Grenzen immer weiter austestet, so das Tierheim.

Der süße Rottweiler-Mix ist stubenrein und lässt sich ruhig an seinen Artgenossen vorbeiführen. Andere Hunde mag Balu, berichten seine Pfleger. Daher würde er sich darüber freuen, als Zweithund bei einer passenden, souveränen Hündin einzuziehen.

Balu (3) sucht ein Zuhause bei aktiven Menschen. © Tierheim Berlin, 123rf/paologalasso (Bildmontage)

Der Rottweiler-Mix Balu sucht ein Zuhause bei aktiven und sehr hundeerfahrenen Menschen, mit denen er viel unternehmen möchte.

Als Stadthund fühlt sich Balu nicht sehr wohl. Glücklich werden könnte der verschmuste Rüde sehr wahrscheinlich in einer ruhigeren Wohngegend zum Beispiel am Stadtrand, so seine Pflegerinnen und Pfleger aus dem Struppi-Haus.

Es wird darauf hingewiesen, dass seine zukünftigen Zweibeiner in Berlin eine Vermietergenehmigung für die Haltung des Rottweiler-Mix brauchen. Balu wird aufgrund seiner Epilepsie lebenslang kostenlos in der Tierarztpraxis des Berliner Tierheims behandelt.

Wenn Du für Balu ein Körbchen freihast, dann melde Dich bei seinem Tierpflege-Team telefonisch unter 030/76888156 und plane zum Kennenlernen mehrere Besuche ein.