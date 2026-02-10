Hund begeht einen Fehler und wartet seitdem vergeblich auf ein neues Zuhause

Troisdorf - Schon seit einer gefühlten Ewigkeit lebt Mischling Floki inzwischen im Tierheim Troisdorf, ohne von den Besuchern ernsthaft beachtet worden zu sein. Dabei sehnt der Hund sich nichts mehr herbei als ein richtiges Zuhause.

Seit Jahren wartet Floki darauf, dass sich einer der Tierheim-Besucher für ihn interessiert. © Instagram/tierheim__troisdorf

Wie die Troisdorfer Tierretter in dieser Woche in einem neuen Instagram-Beitrag berichteten, wurde der Vierbeiner im Januar 2020 geboren und lebt nun schon seit einigen Jahren im Tierheim, wartet dort auf eine zweite Chance.

Demnach wurde der Hund damals von seinen ehemaligen Besitzern abgegeben, nachdem es in seinem alten Zuhause zu einem Beißvorfall gekommen war, bei dem sich Floki nach Angaben der Mitarbeiter überlegen gefühlt habe und sich in der Verantwortung sah, eigene Entscheidungen zu treffen.

Die Fellnase trägt daher inzwischen einen Maulkorb, was sie auf der Beliebtheits-Skala der Tierheim-Besucher nicht gerade auf Platz eins beförderte. Dabei wünscht sich Floki nichts mehr, als endlich ankommen und der Einrichtung den Rücken kehren zu dürfen.

Der Vierbeiner braucht nach Angaben seiner Pfleger Menschen, die bereit sind, mit ihm an einer guten Beziehung zu arbeiten und wissen, dass Entwicklung Zeit braucht. Seine neuen Halter sollten zudem keinerlei Vorbehalte gegen die Verwendung eines Maulkorbs haben.

