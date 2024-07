Hund beißt krankes Frauchen zu Tode: Vierbeiner eingeschläfert

England - Schreckliche Tragödie in Großbritannien : Dort wurde eine zweifache Mutter von ihrem Hund zu Tode gebissen, nachdem sie offenbar einen epileptischen Anfall erlitten hatte.

Kelly Reilly (†33) hinterlässt zwei Kinder. © West Midlands Police

Kelly Reilly (†33) aus Coventry (östlich von Birmingham) starb am Montagmittag in ihrem Zuhause. Ihre Familie ist in tiefer Trauer.

Eine Nachbarin erzählte dem "Mirror", wie es zu dem Unglück kam: "Kelly leidet unter epileptischen Anfällen und soll während eines Anfalls zu Boden gefallen sein."

Der Hund, ein American Bulldog, soll sie daraufhin am Hals gepackt haben. Die Nachbarin vermutet, dass der Vierbeiner Kelly zunächst helfen wollte, später aber angriff und unter anderem ihr Ohr abbiss.

Kellys Freund Noel (50) habe anschließend noch versucht, sie wiederzubeleben - ohne Erfolg. "Er machte Herzdruckmassagen, aber es funktionierte nicht." Auch die alarmierten Sanitäter konnte nichts mehr für die Mutter zweier Kinder tun.

"Sie war ein hübsches Mädchen und man konnte sie immer singen hören. Wir alle werden sie hier wirklich vermissen", so die Nachbarin.