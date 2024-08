Hund bellt nachts wie verrückt, dann bekommt er die Retourkutsche

Großbritannien - "Wie Du mir, so ich Dir", dachte sich wohl ein Hunde-Besitzer und gab dem Vierbeiner die eigene Medizin zu kosten. Das Tier hatte zuvor die ganze Nacht über gebellt und sich am Mittag gerade zu einem Nickerchen hingelegt.

Das gefiel der Fellnase eines Nachts so sehr nicht, dass sie lautstark bis 2 Uhr morgens in der Früh bellte, wodurch Herrchen und Frauchen nicht zur geruhsamen Nachtruhe kamen.

Wer hat hier gerade gebellt, scheint sich der neun Monate alte Vierbeiner zu freuen. © TikTok Screenshot kizvwoodman

Während die Samtpfote friedlich vor sich hin döst, ertönt plötzlich kurz wildes Gebell.

Der Hund schreckt von der Couch auf, schaut sich um und merkt, dass kein weiterer Vierbeiner zugegen ist. Dann setzt er eine verwunderte Miene auf.

"No dogs were harmed in the making" ist eine aus Filmen bekannte Schlussformel, dass für das Video keine Hunde verletzt wurden. Auch der lustige Clip des TikTok-Kanals "@kizvwoodman" wurde so untertitelt.

Das 10-sekündige Video kommt bei den Usern gut an, wurde in zwei Tagen bereits rund 400.000-mal geklickt und erhielt mehr als 28.200 Likes.

Ob der Welpe die Botschaft verstanden hat, dass er nachts künftig Ruhe geben soll?