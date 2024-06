Hund beschützt Familie und wird schwer verletzt: Dramatische Rettung rührt zu Tränen

New Mexico (USA) - Die Tierschutzorganisation "Espanola Humane" gab Hund Pancho vor acht Jahren in liebevolle Hände. Vor ein paar Tagen kehrte der Vierbeiner zurück - und brauchte dringend Hilfe!

Der Einbrecher fügte dem armen Pancho schwere Verletzungen am Hals zu. © Screenshot/Facebook/Española Humane

Das, was in Panchos neuem Zuhause passierte, ist für Hundebesitzer an Dramatik wohl kaum zu überbieten. Wie Newsweek berichtete, erschnüffelte der Vierbeiner Anfang des Monats einen Einbrecher und stellte sich dem mit einem Messer bewaffneten Mann heldenhaft entgegen.

Beim Versuch, Herrchen und Frauchen zu beschützen, wurde der Rüde allerdings zur Zielscheibe. Pancho habe Tritte einstecken und obendrein mehrere Messerstiche in den Hals hinnehmen müssen. Doch mit seinem tapferen Einsatz hielt er den skrupellosen Einbrecher so lange in Schach, bis Nachbarn und die Polizei zu Hilfe kamen.

Erst danach wurde klar, dass die Fellnase dabei fast ihr Leben geopfert hätte. Denn Pancho trug schwere Verletzungen am Hals davon, die Messerstiche verfehlten Speise- und Luftröhre nur knapp. Die heftigen Tritte gegen seinen Rücken verursachten zudem einen Bandscheibenvorfall.

In einer dramatischen Rettungsaktion sei der Vierbeiner zuerst daheim notdürftig versorgt und dann ins zwei Fahrstunden entfernte Albuquerque (New Mexiko) gebracht worden. Dort sollte dem Hund geholfen werden.