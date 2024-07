Hund buddelt Loch am Zaun, um Nachbarn näher zu sein: Monate später folgt große Überraschung!

Durham (England) - Sie liebte sie vom ersten Tag an! Hündin Oreo buddelte schon kurz nach dem Kennenlernen ein Loch am Zaun ihrer Besitzerin, um ihren Nachbarn näher zu sein. Hayley und ihre Familie aus dem englischen Durham knuddelten die süße Fellnase fortan regelmäßig, wann immer sie ihre Nase unter dem Zaun hervorstreckte. Nach einigen Monaten war Oreo schon fast ein Teil der Familie, als sich ihre Besitzerin mit einer überraschenden Bitte an die Familie wandte.

Der kleine Vierbeiner schien das ebenfalls schon immer so gesehen zu haben. Das zeigte sich auch in Oreos Verhalten, als sie zu ihren neuen Besitzern kam.

Überglücklich: Oreo hat ihr wahres Zuhause gefunden. © TikTok/Screenshot/hayley_liv28

"Sie war sofort so glücklich, in unserem Familienhaus zu sein, ging direkt in den Garten zum Spielen, als hätte sie es sich schon immer gewünscht, seit sie durch den Zaun geschaut hat", erklärte Hayley dem US-Magazin.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Engländerin ein passendes Video auf TikTok, in dem das Kennenlernen mit Oreo zu sehen ist. Innerhalb weniger Tage ließ der Clip Hunderttausende Herzen schmelzen.

"Sie kam für uns alle aus verschiedenen Gründen zum perfekten Zeitpunkt, und wir haben zu 100 Prozent das Gefühl, dass sie sich für uns entschieden hat", so Hayley.

Und weiter: "Wir haben diese Liebe durch den Zaun gespürt und konnten sie vom ersten Tag an in ihren Augen sehen". Oreo hatte also von Anfang an den richtigen Riecher.