Hund Deniz hat das Glück verlassen: Frauchen kämpft um das Überleben ihres Welpen

Dresden - Sie haben sich der Hunderettung in Ungarn verschrieben. Dabei geht es um körperliche Hilfe in Tierheimen, um die Bergung von Hunden aus Tötungsstationen und um finanzielle Hilfe. Vierteljährlich besuchen Mitglieder des Dresdner Vereins PCAS ihren Partnerverein in Ostungarn. Während der letzten Hilfsmission gerieten die deutschen Tierschützer selbst in Gefahr.