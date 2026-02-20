Frau will Rasse ihres Hundes herausfinden: Das Ergebnis des DNA-Tests überrascht alle

USA - Als eine Frau aus den USA herausfinden wollte, welcher Rasse ihr kleiner, struppiger Vierbeiner angehört, zog sie einen speziellen DNA-Test zu Rate. Das Ergebnis sollte sie - und das Internet - völlig überraschen.

Was für eine Überraschung: Der struppige Hund ist zu einem überwiegendem Teil ein American Pitbull Terrier. © Bildmontage/Screenshot/Threads/Jamie Rollins

Besitzerin Jamie Rollins wollte es endlich ganz genau wissen: Welche Hunderassen stecken wirklich in ihrem felligen Mitbewohner namens "Cappy"?

Wenn man den weiß-braunen Hund sieht, würde man bei ihm aufgrund von Aussehen, Fellfarbe und Größe vermutlich auf einen Soft Coated Wheaten Terrier oder einen Cairn Terrier tippen.

Ein DNA-Test brachte nun Licht ins Dunkle - und wohl auch ungläubige Blicke: Cappy war zu 55,3 Prozent ein American Pitbull Terrier!

In Deutschland zählt diese Rasse zu den Listenhunden. Laut der Website "Wirliebenhunter" sind die Einfuhr und die Haltung verboten.

Für Frauchen Jamie war das Ergebnis des DNA-Tests ein Schock: "Wie kann der ein Pitbull sein???", fragt sie in einem Beitrag auf Thread fassungslos. Dort veröffentlichte sie neben den Testergebnissen auch mehrere Bilder ihres süßen kleinen Vierbeiners.

In Cappy schlummert neben einer großen Portion "Supermutt", also die Mischung aus zahlreichen verschiedenen Rassen, zu 5,6 Prozent auch noch Rottweiler.