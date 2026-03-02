Hund erschnüffelt Brustkrebs bei Besitzerin: Was Sie dann macht, lässt staunen
North Carolina (USA) - Diese Geschichte könnte fast aus einem Film stammen: Der Rüde Ceto entdeckte mithilfe seines feinen Spürsinns einen ungewöhnlichen Knoten an der Brust seiner Besitzerin Chase Johnson (36). Es war ein Fund, der ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellte.
Die 36-Jährige aus dem US-Bundesstaat North Carolina erinnerte sich noch ganz genau an die Heldentat ihres Vierbeiners. "Ein paar Wochen bevor ich den Knoten entdeckte, folgte er mir im ganzen Haus, lief im Zimmer auf und ab, winselte und wurde richtig ängstlich", erklärte Chase gegenüber swns.
Cetos untypisch Verhalten verschärfte sich von Tag zu Tag, berichtete seine Besitzerin. "Wir versuchten herauszufinden, was da vor sich ging, bis er eines Tages so aufgebracht war und seine Nase an meine Brust stieß", berichtete Chase. Kurz darauf machte es der Labrador-Retriever-Mischling erneut.
"Es tat weh, da begann ich zu suchen und fand den Knoten. Wenn er das nicht getan hätte, hätte ich es nicht gefunden", erklärte die 36-Jährige im Interview mit dem Nachrichtenportal.
Im Januar 2021 habe Chase dann einen Arzt aufsuchen wollen, der sie jedoch abwies. "Ich sagte ihnen, dass ich einen Knoten gefunden hätte, aber sie sagten mir, ich sei zu jung für Krebs", berichtete sie.
Chase suchte mehrere Ärzte auf, doch diese ließen die 36-Jährige im Stich
Doch Cetos Besitzerin wollte Licht ins Dunkle bringen und kontaktierte kurzerhand später einen weiteren Arzt. Doch auch dieser wies sie ab. Wie swns berichtete, unterzog sich Chase daraufhin einer Mammografie und Ultraschalluntersuchung.
Nach mehreren lästigen Arztterminen folgte am 16. Februar 2021 dann die Schockdiagnose: Brustkrebs! Chase begann über mehrere Monate eine Chemotherapie, die erfolgreich endete.
"Nach meiner Diagnose hatte ich ein Gespräch mit meiner Onkologin. Sie sagte, wenn ich bis Mai gewartet hätte, würden wir jetzt ein ganz anderes Gespräch führen", sagte die 36-Jährige im Interview.
Chase machte deutlich, wie stolz sie über Cetos Gabe sei. "Wenn ich ihn nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht nicht hier", fügte die 36-Jährige hinzu.
