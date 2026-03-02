Noch kein Jahr alt und schon im Tierheim: Süßer Junghund sucht neue Familie

München - Der unkastrierte Mischlingsrüde Snoopy kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim . Bekommt er nun eine zweite Chance?

Mischling Snoopy ist ein ungeschliffener Rohdiamant, der sich mit der richtigen Anleitung zu einem tollen Begleiter entwickeln wird. © Tierheim München

Snoopy wurde im Juni 2025 geboren und wiegt derzeit etwa 17 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von rund 45 Zentimetern. Er befindet sich aktuell noch im Wachstum.

Als aktiver und sportlicher Hund braucht er eine souveräne Führung. Vor allem bei Menschen, die er gut kennt, zeigt er sich zutraulich und verspielt. Bei Fremden bleibt er zunächst skeptisch und zurückhaltend.

Viele Dinge des Alltags hat der Vierbeiner noch nicht kennengelernt, berichtet das Tierheim: "Dazu zählen unter anderem das Alleinebleiben, Stubenreinheit, der angemessene Umgang mit Menschen und Hunden, Grundgehorsam, Alltagssituationen sowie Ruhe halten". Seine neue Familie muss deshalb Geduld und einen klaren Plan vorweisen können.

Snoopy neigt zur Wachsamkeit und verbellt fremde Personen. Typisch Junghund testet er seine Grenzen frech und neugierig aus.