Noch kein Jahr alt und schon im Tierheim: Süßer Junghund sucht neue Familie
München - Der unkastrierte Mischlingsrüde Snoopy kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim. Bekommt er nun eine zweite Chance?
Snoopy wurde im Juni 2025 geboren und wiegt derzeit etwa 17 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von rund 45 Zentimetern. Er befindet sich aktuell noch im Wachstum.
Als aktiver und sportlicher Hund braucht er eine souveräne Führung. Vor allem bei Menschen, die er gut kennt, zeigt er sich zutraulich und verspielt. Bei Fremden bleibt er zunächst skeptisch und zurückhaltend.
Viele Dinge des Alltags hat der Vierbeiner noch nicht kennengelernt, berichtet das Tierheim: "Dazu zählen unter anderem das Alleinebleiben, Stubenreinheit, der angemessene Umgang mit Menschen und Hunden, Grundgehorsam, Alltagssituationen sowie Ruhe halten". Seine neue Familie muss deshalb Geduld und einen klaren Plan vorweisen können.
Snoopy neigt zur Wachsamkeit und verbellt fremde Personen. Typisch Junghund testet er seine Grenzen frech und neugierig aus.
Junger Hund hofft auf Happy End: Tierheim München sucht geduldige Familie
Bei Vermittlungen ist es dem Münchner Tierheim besonders wichtig, dass Haustiere und Halter zusammenpassen. Dabei geht es den Mitarbeitern immer darum, das "richtige" und eben nicht "irgendein" Zuhause für ihre Schützlinge zu finden. "Maßgeblich ist stets die individuelle Passung zwischen Tier und Mensch", betont der Tierschutz.
Neben der fachlichen Expertise fließt auch die persönliche Erfahrung der Pfleger mit dem Tier ein. "Ziel ist es, dauerhafte und stabile Mensch-Tier-Beziehungen zu ermöglichen und weitere Brüche im Lebenslauf eines Tieres zu vermeiden", erklärt das Tierheim.
In Snoopys Fall muss seine neue Familie mit Ruhe und Geduld Sicherheit vermitteln können und ihm klare Regeln im Alltag vorgeben. Nur so hat er die Chance auf ein ausgeglichenes und glückliches Hundeleben. Auf den Besuch einer Hundeschule oder die Unterstützung eines kompetenten Trainers sollte dabei nicht verzichtet werden.
Snoopy befindet sich derzeit noch in Quarantäne und kann demnächst persönlich kennengelernt werden. Bei Interesse melde Dich bitte telefonisch unter der Nummer 089/921000430 bei den Pflegern in der Quarantäne des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim München (2)