Hund wird schon lange nicht mehr hineingelassen: Grund ist für Retterin wie Stich ins Herz

Straßenhündin Muhka hatte das Glück, jahrelang in eine Tankstelle gelassen zu werden, um sich zu erholen. Doch eines Tages blieb die Tür zu - für immer.

Von Christian Norm

Odessa (Ukraine) - Das Leben auf der Straße ist für Hunde in der Ukraine extrem hart. Muhka hatte immerhin das Glück, jahrelang zumindest hin und wieder in eine Tankstelle gelassen zu werden, um sich zu erholen und den ein oder anderen kleinen Snack abzustauben. Doch eines Tages blieb die Tür zu - für immer. Laut der "Love Furry Friends" hatte der alte Vierbeiner seit Jahren darauf gehofft, wieder hineingelassen zu werden. Aber warum durfte das arme Tier nicht mehr?

Früher durfte die Hündin in einer Tanke zu Gast sein, heute nicht mehr. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel In einem YouTube-Video berichteten die Tierschützer aus Odessa vor einigen Tagen, dass die Hündin eines Tages ihre Blase nicht mehr kontrollieren konnte. Nach einem "Unfall" in der Tankstelle sei dort für sie für immer Schluss gewesen. Seitdem habe die Streunerin immer wieder an der Tür gestanden, in der Hoffnung, doch noch hineingelassen zu werden, so das Team. Tierschützerin Olena bereitete dem Elend schließlich ein Ende. Sie holte Muhka bei der Tankstelle ab. Dort erklärte man der Ukrainerin noch, dass die Fellnase stinke. Hunde Noch kein Jahr alt und schon im Tierheim: Süßer Junghund sucht neue Familie "Sie haben vergessen, dass auch sie Freundlichkeit verdient", heißt es in einem Untertitel des Videos. Dennoch schienen die Tankstellen-Mitarbeiter einen Punkt zu haben.

YouTube-Video zeigt traurige Geschichte der Hündin