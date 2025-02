Hund fällt aus Fenster - Nachbarin bewahrt ihn mit Karton vor dem Tod!

Guarulhos (Brasilien) - Ein Hund hat sich im brasilianischen Guarulhos vor wenigen Tagen in eine missliche Lage gebracht, als er drohte, aus dem Fenster zu stürzen. Doch eine Nachbarin schritt zur Rettung mittels Karton. Jetzt wird sie als Heldin gefeiert.

Yasmin Saraiva hatte einen Karton zur Hand, als der Unglücks-Hund stürzte. © Bildmontage: Screenshot/X/o_verdoso

Laut Bericht von "The Dodo", bemerkte eine Bewohnerin namens Yasmin Saraiva einen Aufruhr auf der Straße vor ihrem Wohnungsfenster. Eine kleine Menschenmenge blickte ihr entgegen, als sie heraussah.

Ihr wurde schnell klar, dass der Nachbarhund aus der Wohnung über ihr in großer Gefahr schwebte. Anscheinend kletterte der Vierbeiner aus dem Fenster und hing zwischen einer Schutzvorrichtung und dem Fensterladen fest. Er drohte, mehrere Meter in die Tiefe zu fallen - vermutlich in seinen Tod.

"Ich habe nicht nachgedacht, ich habe einfach gehandelt", so Saraiva gegenüber The Dodo. "Ich sah mich um und fand eine Kiste." In den sozialen Medien sind Aufnahmen der dramatischen Rettungsaktion zu finden. Saraiva gelang es, den Hund mit dem Karton zu fangen, als ihn seine Kräfte verließen und er hinabfiel.